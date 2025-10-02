Abren debate en Liverpool por Luis Díaz; explotan opiniones y apuntan contra directivos

Luis Díaz fue el fichaje estrella del Bayern Múnich para la temporada 2025-26 luego de su paso por el Liverpool. Poco a poco el colombiano se ha ganado su espacio en el once titular gracias a su velocidad, regate, gambeta y juego en equipo. Al parecer, todas esas cualidades ya empiezan a ser extrañadas en el conjunto inglés, que ahora mismo no la pasa bien, tras perder con Crystal Palace en Premier League y contra Galatasaray en Champions League. El nombre del guajiro es habitual en los portales que cubren a los 'reds' y hasta es tema de candente debate.

Luego de perder 1-0 con los turcos, los periodistas partidarios del equipo de Anfield se mostraron preocupados y pusieron en tela de juicio si fue buena idea dejar ir al extremo 'cafetero'. "Por cierto, el Liverpool echa mucho de menos a Luis Díaz. Esa capacidad de vencer a un hombre y sacar a 2 o 3 jugadores del juego no se puede subestimar", opinó Ben Pescod en la red social 'X'.

Su punto de vista desató una ola de respuestas, siendo la más destacada la de la cuenta NiHadlfc, quien invitó a la comparación con Cody Gakpo, quien para muchos era el principal rival del guajiro en la lucha por un puesto en el once titular de los 'reds'. "¿Luis Díaz pudo vencer a su hombre? Si afirmas esto, definitivamente no lo viste la temporada pasada. Díaz jugó la mayor parte de la temporada como 9", fue la replica al trino.

Pescod no en demoró en argumentar su criterio apegándose a la data y estadística. "Tuvo un promedio de 2,85 recepciones exitosas por 90 minutos, ubicándose en el percentil 85 + 4,33 recepciones intentadas por 90. Cody Gakpo tuvo un promedio de 1,30 por 90 y ubicándose en el percentil 35 + 3,34 recepciones intentadas por 90. No era increíble en eso, pero causó muchos problemas a las defensas", justificó.

Lo cierto es que Díaz Marulanda se siente muy cómodo en el Bayern Múnich y ya empieza a dejar huella con números que son contundentes. Tres asistencias y cuatro goles han sido su aporte en ocho encuentros con la camiseta de los 'bávaros'. Su DT Vincen Kompany y el delantero Harry Kane han declarado que el colombiano se ha adaptado muy bien y que le impregna mucha alegría dentro y fuera del campo a la plantilla.