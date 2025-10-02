Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Abren debate en Liverpool por Luis Díaz; explotan opiniones y apuntan contra directivos

Abren debate en Liverpool por Luis Díaz; explotan opiniones y apuntan contra directivos

El colombiano Luis Díaz ya brilla en el Bayern Múnich, sin embargo, no se olvidan de él en Liverpool y más ahora por dura derrota de los 'reds' en Champions League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz, futbolista colombiano
Bayern Múnich

