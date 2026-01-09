Edwuin Cetré está en la mira de un 'gigante' de Brasil; ¿lo dejará ir Estudiantes de la Plata?

No paran los rumores en el mercado de transferencias en Sudamérica, y uno de los torneos que mueve incorporaciones al detal es el brasileño. Un club de la nación de la samba estaría detrás de un futbolista colombiano: Edwuin Cetré, el elegido.

Los reportes indican que Palmeiras, actual subcampeón de la Copa Libertadores, estaría tras los pasos del extremo caleño y que milita en la actualidad en Estudiantes de la Plata. Incluso, su club ya le puso una cifra.

Edwuin Cetré, jugador colombiano, se coronó campeón con Estudiantes de La Plata AFP

Publicidad

“Palmeiras está interesado en el extremo colombiano de Estudiantes, Edwuin Cetré. El 'pincha ’lo tasó en 6 millones de dólares”, informó en las últimas horas de, este viernes 9 de enero, ‘DSports Radio’.

Hay que precisar que Cetré fue una pieza valiosa en Estudiantes, teniendo regularidad, marcando goles, generando asistencias, y lo más importante, ganó títulos. Disputó un total de 42 partidos en la temporada 2025.

Publicidad

Cetré, de 28 años, ganó con el ‘pincha’ el Torneo Clasura de Argentina y el Trofeo de Campeones, certamen que Estudiantes de la Plata enfrentó a final única al Platense.

Precisamente tras esta definición frente a Platense, al exJunior de Barranquilla e Independiente Medellín le preguntaron por el balance del año y su futuro deportivo.

“Primero quiero darle gracias a Dios por esta alegría que se dio sufriendo. Sacamos esa jerarquía, nunca dejamos de confiar en nuestro trabajo, y gracias a Dios, nos quedamos con el título, salimos campeones. Sabíamos que Platense era un equipo muy ordenado, pero en el segundo tiempo pudimos revertir eso con trabajo, y somos campeones. Volveré en enero, a ver qué pasa", había dicho el futbolista colombiano en declaraciones con ‘TNT Sports’ Argentina.

Así las cosas, sólo queda esperar en qué terminan todos estos rumores de la ventana de transferencias en el sur del continente.



No es el único colombiano en la mira del 'verdao'

Otras informaciones indican que Cetré no es el único jugador ‘cafetero’ que interesa al Palmeiras. Desde Brasil no paran de mencionar a Jhon Arias, quien no ha tenido el mejor desempeño en el fútbol inglés con Wolverhampton. Pese a que su entrenador en los 'lobos', Robert Edwards, valora su sacrificio y le da méritos a su esfuerzo, el extremo chocoano no ha logrado mostrar su mejor versión. Los 'woves' luchan por la permanencia.

Publicidad

“Las conversaciones entre Palmeiras y Jhon Arias aún están en sus primeras etapas, pero el club pretende hacer esfuerzos para ficharlo, aprovechando la situación del Wolverhampton", indicaron en 'Glo Esporte'.