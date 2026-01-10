Partidos EN VIVO HOY 10 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Este sábado 10 de enero, el calendario futbolero marca buenos partidos en competencias como la Serie A, la FA Cup, la Bundesliga, la Copa África de Naciones, Kings World Cup Nations y una serie de compromisos de pretemporada.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY sábado 10 de enero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Everton vs. Sunderland
|7:15 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Wolverhampton vs. Shrewsbury Town
|7:15 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Cheltenham vs. Leicester City
|7:15 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Macclesfield FC vs. Crystal Palace
|7:15 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Arsenal femenino vs. Manchester United femenino
|7:30 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Real Oviedo vs. Real Betis
|8:00 a.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Como 1907 vs. Bologna
|9:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN
|Udinese vs. Pisa Sporting Club
|9:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Freiburg vs. Hamburguer SV
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|FC San Pauli vs. RB Leipzig
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN
|FC Union Berlin vs. Mainz 05
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Heidenheim vs. FC Köln
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Werder Bremen vs. Hoffenheim
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Ipswich Town vs. Blackpool
|10:00 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Newcastle vs. Bournemouth
|10:00 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Borehan Wood vs. Burton Albion
|10:00 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Salford City vs. Swindon Town
|10:00 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Doncaster Rovers vs. Southampton
|10:00 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Sheffield Wednesday vs. Brentford
|10:00 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Stoke City vs. Coventry City
|10:00 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Burnley vs. Millwall
|10:00 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Manchester City vs. Exeter City
|10:00 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Fulham vs. Middlesbrough
|10:00 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Villarreal vs. Alavés
|10:15 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 3
|AZ Alkmaar vs. Volendam
|10:30 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Argelia vs. Nigeria
|11:00 a.m. - Copa Africana de Naciones - Win Sports
|AS Roma vs. Sassuolo
|12:00 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 2
|Girona vs. Osasuna
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Bayer Leverkusen vs. Stuttgart
|12:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 5
|Grimsby Town vs. Weston-super-Mare AFC
|12:45 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Bristol City vs. Watford
|12:45 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Tottenham vs. Aston Villa
|12:45 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium, ESPN
|Cambridge United vs. Birmingham
|12:45 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|PSV Eindhoven vs. Excelsior
|2:00 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Egipto vs. Costa de Marfil
|2:00 p.m. - Copa Africana de Naciones - Win Sports
|Atalanta vs. Torino
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 2
|Charlton Athletic vs. Chelsea
|3:00 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium,ESPN
|Valencia CF vs. Elche
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Marruecos vs. Países Bajos
|4:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium
|México vs. Indonesia
|4:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium
|Brasil vs. Perú
|4:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium
|Alemania vs. Japón
|4:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium
|Italia vs. Argelia
|4:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium
|Deportivo Cali vs. Once Caldas
|6:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Independiente vs. Alianza Lima
|7:00 p.m. - Serie Rio de la Plata - Disney+ Premium