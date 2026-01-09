Familia de Falcao García no ve la hora de volver a Bogotá: "Vamos allá Millonarios; te extrañamos"

Falcao García vuelve al fútbol profesional colombiano. El experimentado delantero samario, de 39 años, tendrá otra etapa en Millonarios, y en su familia no pueden estar más dichosos y felices con esta grata noticia.

El entorno del ‘Tigre’ no ha parado de compartir sus emociones sobre esta ‘buena nueva’ utilizando sus redes sociales. Una de las que más ha mostrado cómo han vivido todo esto ha sido su esposa, Lorelei Tarón, quien no ve la hora de volver a la capital de la República.

Radamel Falcao García con su familia en su presentación con Millonarios FC. Foto: AFP.

En su perfil de ‘Instagram’, la argentina compartió una serie de fotografías y videos en donde evidencia compras como para una mudanza. En las instantáneas está acompañada de sus hijos.



“Estoy pensando seriamente en abrirme una empresa de mudanzas (emoticones de risas). ¡Vamos allá Bogotá, vamos allá Millonarios! Te súper hemos extrañado”, escribió Loreilei en la publicación que acumuló miles de 'me gusta' y compartidos.

Publicidad

Por supuesto que los hinchas de Millonarios no dudaron en reaccionar a la misma. “Listo y presto para ayudar a la ‘primera dama’”, “Bogotá los recibe siempre con los brazos abiertos” y “yo los ayudo a desempacar y a buscar colegio”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Previamente, la esposa de Falcao había publicado otro video de su hijo Jedidiah en el que dejó claro que es hincha del 'embajador'. “Les voy a contar una cosa muy seria porque no soy (hincha) de Santa Fe, soy de Millonarios”, se les escuchó decir al pequeño.