JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Fútbol Colombiano  / Familia de Falcao García no ve la hora de volver a Bogotá: "Vamos allá Millonarios; te extrañamos"

Familia de Falcao García no ve la hora de volver a Bogotá: "Vamos allá Millonarios; te extrañamos"

El entorno del ‘Tigre’ no ha parado de compartir sus emociones en redes sociales, tras la vuelta del samario a Millonarios. "Vamos allá Bogotá", escribieron.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de ene, 2026
Falcao García junto a su esposa Lorelei Tarón.
Falcao García
Getty

