Gol Caracol  / Marruecos está en las semifinales de la Copa África, tras vencer 0-2 a Camerún

Marruecos está en las semifinales de la Copa África, tras vencer 0-2 a Camerún

Brahim Díaz e Ismael Saibari marcaron los goles de Marruecos, que ahora espera por rival en la semifinales de la Copa África que saldrá del duelo entre Argelia y Nigeria.

Por: EFE
Actualizado: 9 de ene, 2026
Marruecos sigue en carrera en la Copa de África.
Marruecos sigue en carrera en la Copa de África.
