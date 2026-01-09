“Bienvenido a casa, canterano”, así anunció el Deportivo Cali a su nuevo fichaje

El ‘modelo’ Deportivo Cali para el 2026 sigue en marcha y construcción. El ‘azucarero’ no para de reportar novedades sobre la confección de su plantilla, pensando en los retos del año en curso.

Así las cosas, este viernes 9 de enero, la institución verde del Valle del Cauca le dio la bienvenida al nuevo integrante de su escuadra, que,de paso, se formó en la cantera del club.Éste llegó para ponerle orden al mediocampo del Cali.

Por intermedio de sus plataformas digitales, el elenco que dirige el samario Alberto Gamero hizo el anuncio del fichaje de Daniel Giraldo. Su retorno al ‘verdiblanco’ era un secreto a voces, que finalmente concluyó con éxito en las últimas horas.

Daniel Giraldo fue presentado como nuevo jugador del Deportivo Cali. X de @DeportivoCaliCP

"Canterano, recorrido y equilibrio para el mediocampo ‘verdiblanco’. Daniel Giraldo es nuevo volante del Deportivo Cali. ¡Bienvenido a casa, Dani”, escribieron en las plataformas oficiales del conjunto caleño.



Giraldo, de 33 años, retorna al ‘azucarero’ tras su paso por el fútbol de Brasil con Juventude, club con el que actuó en 25 partidos.

El centrocampista posó muy sonriente para las fotografías, mismas en las que se pudo apreciar el dorsal que usará en su nueva etapa vestido de 'verdiblanco'. El número '88' fue el elegido por Giraldo Cárdenas.

Tras el anuncio del volante, el Cali también dio a conocer que Daniel Eduardo ya entrenó junto a sus nuevos compañeros y bajo la dirección de Gamero.

"Contentos de verte otra vez en casa, Daniel. Que este regreso esté lleno de trabajo, compromiso y muchos éxitos defendiendo nuestro escudo", indicó el cuadro 'azucarero' en otro 'post' en sus redes sociales. La publicación fue acompañada con unas imágenes de Giraldo en medio del entreno de este viernes en la sede del club.

Giraldo ya sabe lo que es levantar títulos con la institución verde vallecaucana, ya que ganó la Copa Colombia en 2010 y la Liga II-2023.

¿En qué equipos ha jugado Daniel Giraldo?

Deportivo Cali (2009-2014, 2016-2018, y desde 2026)

S. C.Olhanense de Portugal (préstamo, 2014-2015)

Deportivo Pasto (2019)

Independiente Santa Fe (2019-2021)

Millonarios F.C. (dos etapas: 2021 y 2023-2024)

Junior de Barranquilla (2022)

E. C. Juventude de Brasil (2025)

¿Cuáles son los fichajes del Cali para el 2026 hasta el momento?

Para la temporada 2026 de la Liga BetPlay, el ‘azucarero’ ha concretado importantes contrataciones bajo su nuevo proyecto deportivo. Ha fichado al golero peruano Pedro Gallese, al delantero argentino Juan Ignacio Dinenno, al volante, también argentino, Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso, el defensor central Fernando Álvarez y el mediocampista Ronaldo Pájaro. Por supuesto, además de Daniel Giraldo.