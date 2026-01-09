Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / “Bienvenido a casa, canterano”, así anunció el Deportivo Cali a su nuevo fichaje

“Bienvenido a casa, canterano”, así anunció el Deportivo Cali a su nuevo fichaje

El Deportivo Cali no para en la confección de su plantilla para este 2026, y este viernes, anunció a un nuevo integrante. "Contentos de verte otra vez en casa", escribió el 'azucarero'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de ene, 2026
Deportivo Cali se alista para los campeonatos del 2026 en el fútbol colombiano.
Deportivo Cali se alista para los campeonatos del 2026 en el fútbol colombiano.
