LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Alerta con jugador de Selección Colombia que salió lesionado; Juan Fernando Quintero, en la mira

Alerta con jugador de Selección Colombia que salió lesionado; Juan Fernando Quintero, en la mira

El talentoso mediocampista antioqueño Juan Fernando Quintero apenas jugó 27 minutos en el partido de River Plate contra Vélez, este domingo, saliendo con molestias y preocupando por su lesión.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de feb, 2026
Santiago Arias y Juan Fernando Quintero Selección Colombia
Santiago Arias y Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia
AFP

