Alerta con jugador de Selección Colombia que salió lesionado; Juan Fernando Quintero, en la mira

Este domingo en el partido entre River Plate y Vélez Sarsfield el que prendió las alarmas fue Juan Fernando Quintero, quien estuvo como titular en la 'banda cruzada', pero cuando apenas iban 27 minutos de juego tuvo que pedir el cambio por algunas molestias físicas.

Según detalla la página partidaria 'la Página Millonaria', el mediocampista colombiano "se tocó el isquiotibial derecho y segundos después le colocaron hielo en la mencionada zona", por lo que hay preocupación no solo en las huestes del cuadro argentino, sino también en la Selección Colombia, a pocas semanas de los encuentros preparatorios contra Croacia y Francia, que serán importantes para el objetivo del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, donde se espera 'Juanfer' haga parte de la lista de convocados definitiva del técnico argentino Néstor Lorenzo.

Ahora, habra que esperar el pronunciamiento médico o del cuerpo técnico de River Plate para conocer la gravedad de la lesión y cuánto tiempo estará en recuperación, o si simplemente salió por precaución al sentir las molestias.

En el lugar de Juan Fernando Quintero entró Joaquín Freitas y mientras estuvo en cancha el antioqueño, fue protagonista al perder la pelota en el gol tempranero al minuto 5 de Vélez.



Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, celebra su gol con River Plate frente a Gimnasia y Esgrima La Plata

En medio del mal momento que vive River Plate en Argentina, 'Juanfer' viene siendo el capitán y uno de los pocos que ha resaltado en la crisis del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, quien no ha conseguido retomar el rumbo de las victorias y de ese elenco de buen fútbol y temido en Sudamérica.

Dos victorias, un empate y tres derrotas es el saldo hasta el momento de la 'banda cruzada' en la actual Liga de Argentina, pero lleva cuatro encuentros en línea sin ganas en el campeonato de ese país.



