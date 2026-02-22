Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Santa Fe 2-1 Junior

Independiente Santa Fe sigue con vida en la Liga BetPlay I-2026. Este domingo 22 de febrero, por la fecha 8, se impuso por 2-1 a Junior de Barranquilla, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Los autores de los goles del 'león' fueron Victor Moreno e Iván Scarpeta, a los minutos 22' y 56', respectivamente, mientras que Luis Fernando Muriel, de penalti, al 29', infló las redes para el cuadro visitante.

De esa manera, el entrenador uruguayo, Pablo Repetto, tomó un respiro, pues los resultados no se le estaban dando. Recordemos que, hasta esta jornada, solo tenían siete unidades, producto de un triunfo, cuatro empates y dos derrotas. Razón por la que su continuidad se llegó a poner en duda. Para su fortuna, sumaron tres puntos clave, que les permite soñar con entrar al exclusivo grupo de los ocho.

Ahora, esta fecha de la Liga BetPlay I-2026 empezó el pasado viernes 20 de febrero, con los empates 2-2 de Llaneros con Independiente Medellín y Deportivo Pereira frente a Deportivo Pasto. Posteriormente, el sábado continuaron las acciones y Once Caldas derrotó 4-2 a Fortaleza, con un Dayro Moreno que estuvo intratable, ya que no solo marcó doblete, uno de ellos de taco, sino que dio una asistencia.

Luego Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali igualaron sin goles: 0-0. Por último, la jornada nocturna tuvo dos encuentros llenos de goles. En primera instancia, Atlético Nacional derrotó 3-0 a Alianza, donde Cristian 'Chicho' Arango marcó su primer tanto con el club de sus amores; después, Internacional de Bogotá demostró que no es casualidad que sea líder y venció por 3-2 a Millonarios.



