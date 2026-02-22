Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Teófilo Gutiérrez y Hugo Rodallega se dijeron de todo; duro enfrentamiento en Santa Fe vs Junior

Teófilo Gutiérrez y Hugo Rodallega se dijeron de todo; duro enfrentamiento en Santa Fe vs Junior

En el tramo final del partido en el estadio El Campín, en Bogotá, los dos referentes de los 'tiburones' y 'cardenales' cruzaron fuertes palabras. Hubo empujones, enojo y más en la cancha.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de feb, 2026
Comparta en:
Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez
Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez en Santa Fe vs Junior - Foto:
Transmisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad