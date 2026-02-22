Teófilo Gutiérrez y Hugo Rodallega se dijeron de todo; duro enfrentamiento en Santa Fe vs Junior

Santa Fe consiguió un triunfazo 2-1 sobre el Junior en la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-I, en un juego disputado de principio a fin y hasta con momentos de tensión, como el que se vivió con Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez, dos de los más experimentados en cancha.

Ya en el tramo final del compromiso en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, los dos delanteros se dijeron de todo, cruzaron fuertes palabras y sostuvieron una acalorada discusión que se mantuvo hasta casi el pitazo final del encuentro.

De hecho, en medio de la pelea entre ambos, Jhojan Torres empujó a Teófilo Gutiérrez, quien cayó al piso y eso generó un conato de bronca en el terreno de juego.



Así fue la discusión entre Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez, en Santa Fe 2-1 Junior: