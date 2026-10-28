Alerta en Athletico Paranaense por lesión de Kevin Viveros, a horas de enfrentar a Gremio

Kevin Viveros prendió las alarmas en Athletico Paranaense de cara a una nueva jornada del Brasileirao. El delantero colombiano no se entrenó con el grupo el lunes pasado y es duda para el duelo del jueves frente a Gremio, correspondiente a la fecha 33 del campeonato de la nación de la samba.

Hay que precisar que el atacante de nuestro país sintió molestias en la rodilla, luego de un golpe en el partido que su equipo empató 1-1 frente al Vitória en el estadio Barradão, por lo que tuvo que ser sustituido al complemento. Desde Brasil informan que Viveros será sometido a una nueva evaluación médica antes del viaje del plantel a Porto Alegre, programado para este miércoles 28 de octubre por la tarde.

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Dicha información fue publicada inicialmente por la periodista Monique Vilela, de 'Rádio TMC', y posteriormente confirmada en el medio 'Globo Esporte' y medios partidarios de Gremio.

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Ante este panorama, la evaluación médica programada para este miércoles resultará determinante para establecer si el exAtlético Nacional formará parte de la convocatoria para el encuentro del jueves en el Arena do Gremio.



Kevin Viveros, colombiano de Athlético Paranaense. Athlético Paranaense.

Pero, pese a las molestias físicas, "no se descarta su presencia en el campo, aunque no llegue al cien por cien de su condición. Su inclusión en el equipo dependerá estrictamente de la evolución que presente durante el tratamiento en las próximas horas", se leyó en el 'portal do gremista'.

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En caso de que el internacional con la Selección Colombia no se recupere a tiempo, el cuerpo técnico del Paranaense baraja la inclusión de Kerwin Vargas como su reemplazo.

Un dato relevante antes del juego contra Gremio

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Con un notable registro de 21 goles en 30 partidos, Kevin Viveros se consolida como el máximo artillero del Brasileirao. La influencia del oriundo de Buenaventura en el Athletico Paranaense es determinante: sus anotaciones representan el 42% de los 50 tantos firmados por el 'furacao' en el certamen.

El peso ofensivo del 'cafetero' queda aún más al descubierto al compararlo con su próximo rival: mientras Viveros acumula 21 gritos de gol en el plano individual, todo el plantel de Gremio suma 35 anotaciones en lo que va del campeonato.