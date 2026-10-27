Cómo quedó al tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 1-1 Junior

Este martes 27 de octubre, Junior de Barranquilla y Boyacá Chicó se enfrentaron en el estadio La Independencia de Tunja, en un partido aplazado correspondiente a la quinta jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre. El encuentro finalizó con un empate 1-1, un marcador lapidario que sepultó las aspiraciones de ambos clubes en el tramo definitivo del campeonato.

El cuadro de Tunja, urgido de victoria, necesitaba sumar de a tres en casa para seguir con vida en la compleja lucha por la permanencia en la primera categoría. Por su parte, el 'tiburón' requería también la victoria para mantener opciones matemáticas de escalar posiciones y meterse en el anhelado grupo de los ocho.

Publicidad

Sin embargo, la paridad dejó al cuadro 'ajedrezado' sin posibilidad alguna de mantenerse en la primera categoría de nuestro balompié, así como tampoco permitió que los 'curramberos' pudieran ir en busca del tricampeonato, defendiendo el más reciente título conseguido contra Atlético Nacional, en el primer semestre.

Publicidad

El 1-1 dejó a los dirigidos por Sebastián Viera con 16 puntos en la tabla de posiciones, imposibilitados numéricamente para alcanzar la zona de clasificación a los cuadrangulares semifinales, para sellar de esa manera su eliminación anticipada del torneo.



El estratega Sebastián Viera, quien asumió la dirección técnica a mitad de torneo para llenar el vacío que dejó el bicampeón Alfredo Arias; no logró encontrar el rumbo ni desde el funcionamiento futbolístico, ni tampoco desde la sumatoria de puntos, llegando con un margen de error muy justo para estas últimas jornadas.

Ya sin posibilidades de clasificar a las finales, Junior empezará a pensar en el 2027, año en el que tendrá Copa Libertadores y demás retos a nivel local e internacional; eso sí, no sin antes buscar cerrar con el pie derecho este cierre de Liga, en el que tendrá que efrentar a Llaneros en Villavicencio, a Cúcuta en casa y a Pasto en Nariño.

Publicidad

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 1-1 Junior: