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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó al tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 1-1 Junior

Cómo quedó al tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 1-1 Junior

Luego de la igualdad en Tunja con el cuadro 'ajedrezado', los dirigios por Sebastián Viera perdieron la chance de seguir con vida en la carrera hacia las finales de Liga. Sentenciaron la eliminación.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Boyacá Chicó vs. Junior, por la Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Boyacá Chicó vs. Junior, por la Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

Este martes 27 de octubre, Junior de Barranquilla y Boyacá Chicó se enfrentaron en el estadio La Independencia de Tunja, en un partido aplazado correspondiente a la quinta jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre. El encuentro finalizó con un empate 1-1, un marcador lapidario que sepultó las aspiraciones de ambos clubes en el tramo definitivo del campeonato.

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El cuadro de Tunja, urgido de victoria, necesitaba sumar de a tres en casa para seguir con vida en la compleja lucha por la permanencia en la primera categoría. Por su parte, el 'tiburón' requería también la victoria para mantener opciones matemáticas de escalar posiciones y meterse en el anhelado grupo de los ocho.

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Sin embargo, la paridad dejó al cuadro 'ajedrezado' sin posibilidad alguna de mantenerse en la primera categoría de nuestro balompié, así como tampoco permitió que los 'curramberos' pudieran ir en busca del tricampeonato, defendiendo el más reciente título conseguido contra Atlético Nacional, en el primer semestre.

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El 1-1 dejó a los dirigidos por Sebastián Viera con 16 puntos en la tabla de posiciones, imposibilitados numéricamente para alcanzar la zona de clasificación a los cuadrangulares semifinales, para sellar de esa manera su eliminación anticipada del torneo.

El estratega Sebastián Viera, quien asumió la dirección técnica a mitad de torneo para llenar el vacío que dejó el bicampeón Alfredo Arias; no logró encontrar el rumbo ni desde el funcionamiento futbolístico, ni tampoco desde la sumatoria de puntos, llegando con un margen de error muy justo para estas últimas jornadas.

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Ya sin posibilidades de clasificar a las finales, Junior empezará a pensar en el 2027, año en el que tendrá Copa Libertadores y demás retos a nivel local e internacional; eso sí, no sin antes buscar cerrar con el pie derecho este cierre de Liga, en el que tendrá que efrentar a Llaneros en Villavicencio, a Cúcuta en casa y a Pasto en Nariño.

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Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 1-1 Junior:

PosiciónEquipoPJGDPTS
1Atlético Nacional
15
17
32
2América
15
18
31
3Deportivo Cali
16
14
30
4Santa Fe
15
8
28
5Millonarios
16
10
26
6Bucaramanga
15
8
25
7Medellín
15
1
23
8Águilas Doradas
16
1
22
9Once Caldas
16
2
21
10Cúcuta
16
-6
21
11Tolima
16
-1
20
12Alianza
15
-10
18
13Internacional ...
16
-4
17
14Llaneros
16
-5
17
15Junior
16
-3
16
16Boyacá Chicó
16
-13
16
17Deportivo Per...
15
-8
14
18Jaguares
15
-11
13
19Fortaleza
15
-6
12
20Pasto
15
-12
12
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