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"Luis Diaz, con su juego, ha sido un servidor para el buen juego del Bayern Múnich y de Harry Kane"

En 'Jugada Maestra', de Ditu, tocaron el tema relacionado con la elección de Harry Kane como nuevo 'Balón de Oro' y analizaron la importancia del trabajo en equipo de Bayern Múnich.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y todo Bayern Múnich celebran un gol
Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y todo Bayern Múnich celebran un gol
Getty Images

El galardón del Balón de Oro obtenido por Harry Kane sigue generando análisis sobre los factores que impulsaron al delantero inglés a lo más alto del fútbol mundial, no solamente a nivel internacional, sino también en nuestro país. Esto por la presencia de Luis Díaz en el Bayern Múnich, club del que una de las principales figuras fue el atacante inglés.

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En el programa Jugada Maestra de Ditu, el extécnico de Millonarios, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, Norberto Peluffo, ofreció su mirada táctica sobre el triunfo del atacante del cuadro de la Bundesliga, resaltando el papel fundamental que desempeñó el colombiano Díaz en el engranaje colectivo del conjunto bávaro.

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Para el experimentado entrenador santandereano, el reconocimiento a Kane es del todo justo, pero responde en gran medida al ecosistema futbolístico que encontró en Alemania y a la sincronía lograda con sus compañeros de ataque.

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Peluffo destacó cómo la presencia del guajiro potenció el rendimiento ofensivo del ariete británico durante el último curso, convirtiéndose en un socio clave en el frente de ataque.

"Luis Díaz, dentro de su condición, ha sido un servidor para el buen juego del Bayern Múnich y también de Harry Kane, que acaba de ser elegido como ganador del Balón de Oro, con méritos", sostuvo Peluffo durante la emisión del programa.

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Asimismo, el analista enfatizó que la versatilidad de Kane se vio complementada por un equipo capaz de ofrecerle alternativas constantes de pase y generación de juego, donde Díaz figuró como una de las piezas más determinantes.

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"Kane se encontró en Alemania con un equipo que cuando él toma la pelota se encuentra con quién jugar y cuando no la tiene lo pueden asistir otros jugadores con la gran capacidad que tienen en conjunto", destacó el 'Mono', en la mesa de análisis junto a Javier Castell y Nelson Gallego, hombres de experiencia en las canchas.

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"Uno de esos apoyos para Kane es Lucho Díaz, quien aportó muchísimo la temporada pasada", finalizó Norberto Peluffo, quien destacó las posibilidades que encuentra en el terreno de juego el nuevo portador del 'Balón de Oro', un tema que marcó la agenda del fútbol internacional.

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AFP

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