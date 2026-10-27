Bayern Múnich vs. Real Madrid, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Linda Caicedo

El Real Madrid busca estrenar su casillero de victorias europeas esta temporada en su visita al Bayern de Múnich, que no ha perdido todavía en ninguna competición, en un duelo entre dos de los cuatro equipos que no han faltado a ninguna edición de la Liga de Campeones femenina desde que se reformó en 2021.

Las de Pau Quesada aún no conocen la victoria en la fase liga de la máxima competición europea este curso, ya que empataron a uno en sus dos primeros encuentros, en casa frente al PSG y fuera frente al Manchester City.

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Así, con apenas dos puntos de seis posibles, el Real Madrid es provisionalmente duodécimo en la clasificación, al filo de la eliminación. Las cuatro primeras clasificadas al final de esta ronda pasarán directamente a cuartos de final, mientras que las que ocupen los puestos del quinto al duodécimo deberán superar una eliminatoria previa.

Linda Caicedo en Real Madrid vs. Espanyol por la Liga F. Foto oficial del Real Madrid femenino

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El objetivo del equipo blanco es pasar de cuartos de final, su barrera en la competición en tres ocasiones. En la Liga F, las de Pau Quesada ocupan la segunda posición, con seis victorias, un empate y una derrota. Suman 19 goles a favor y 16 en contra, y están a dos puntos del Barcelona, líder, ante el que ya perdieron en el primer clásico de la temporada por 7-0.



El Real Madrid vuelve a la competición europea 27 días después de su último encuentro, tras un tramo de temporada en el que, al margen de la goleada ante el Barcelona, ha sumado dos victorias en casa frente a Espanyol y Tenerife.

El técnico del club blanco no debe lamentar ninguna baja por lesión y podrá disponer de su once de gala ante el Bayern. Tres jugadoras actualmente presentes en el Real Madrid tienen un pasado en el equipo bávaro: Lineth Beerensteyn, Sara Däbritz y Arianna Caruso.

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Por su parte, el Bayern de Múnich suma un empate y una victoria en este arranque de Liga de Campeones, lo que permite a las del español José Barcala ocupar por el momento la cuarta posición de la fase liga. El equipo bávaro empató a dos ante el City en la primera jornada y goleó (0-3) al Benfica en la segunda.

En la competición doméstica, el Bayern lidera con mano de hierro, con ocho victorias en ocho partidos, 29 goles a favor y solo 7 en contra. La lateral Giulia Gwinn, que se acerca a la recta final de su recuperación, y la delantera Jovana Damnjanovic son baja desde hace algunas semanas, así como Lena Oberdorf.

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En lugar de la serbia, podría ser titular la española Edna Imade. La gran amenaza del Bayern es Pernille Harder, tercera máxima goleadora de la historia de la Liga de Campeones (50 tantos), a solo un gol de Anja Mittag (51), pero todavía lejos de Ada Hegerberg (69).

Nunca se han visto las caras estos dos equipos en la Liga de Campeones femenina, aunque sí en un amistoso en Múnich que ganó el Bayern por 4-1 en agosto de 2025. El balance oficial del Real Madrid ante equipos alemanes es de tres victorias en tres encuentros, todos ellos la pasada temporada (dos ante el Eintracht y uno ante el Wolfsburgo).