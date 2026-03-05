Alerta en Selección Colombia; Daniel Muñoz sufrió tremenda patada y fue sustituido en Crystal Palace

Este jueves, en la Premier League, Crystal Palace se enfrentó al Tottenham y el colombiano Daniel Muñoz fue noticia al ser sustituido a los 14 minutos de juego.

El lateral se lanzó por la banda derecha y Souza le dio una tremanda patada que le provocó una mala caída. Muñoz tuvo notable gestos de dolor en la parte alta de su brazo derecho.

El exNacional fue sustituido por Nathaniel Clyne. Se encienden las alarmas en la Selección Colombia de cara a los juegos preparatorios con Croacia y Francia.