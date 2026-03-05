Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Alerta en Selección Colombia; Daniel Muñoz sufrió tremenda patada y fue sustituido en Crystal Palace

Alerta en Selección Colombia; Daniel Muñoz sufrió tremenda patada y fue sustituido en Crystal Palace

Crystal Palace se enfrentó al Tottenham por la Premier League y el colombiano Daniel Muñoz solo estuvo 14 minutos en cancha luego de una fuerte entrada. ¡Salió con gestos de dolor en brazo y espalda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de mar, 2026
Daniel Muñoz se retiró muy adolorido de su brazo derecho.
Getty Images.

