Strade Bianche 2026, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la carrera con Tadej Pogacar

La clásica más meridional y septentrional de Europa: la Strade Bianche, que recorre las mismas pistas de grava que recorren los grandes campeones del ciclismo mundial, regresa el domingo 8 de marzo. La salida se establece en la Fortaleza Medicea y el arco de llegada se encuentra en el espléndido entorno de la Piazza del Campo. Se puede elegir entre la ruta larga de 137,7 km (2000 metros de desnivel positivo y 10 tramos de grava) o la ruta más corta de 87 km (1350 metros de desnivel positivo y 6 tramos de grava). L a edición 20° de la carrera contará con la presencia de dos colombianos: Diego Pescador (Movistar Team) y Brandon River (INEOS Grenadiers).

Egan Bernal era una de las cartas fuertes de nuestro país, sin embargo, decidió no participar. Fuentes cercanas a Caracol Sports apuntan a que "tiene una molestia física provocada por un mal uso de bibicletas en Nacionales y luego el cambio a la que usó en Ardeche".

En cuanto a los grandes capos, destaca la presencia de Tadej Pogacar, tres veces ganador de esta clásica italiana. Por otro lado también aparecen Richard Carapaz, Matej Mohoric, Wout van Aert, Ben Healy, entre otros.

Así es la Medalla de la Strade Bianche 2026

Desde la Piazza del Campo hasta las calles de Siena, la medalla Gran Fondo Strade Bianche Estra 2026 cuenta la historia de la ciudad y de tu aventura: un tesoro para atesorar más allá de la meta.



Medalla 2026 de la Strade Bianche 2026.

Hora y dónde ver la Strade Bianche 2026

Fecha: sábado 7 de marzo.

Hora: 6:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Disney Plus.



Favoritos a ganar la Strade Bianche 2026