Se conocen nuevos detalles de la camiseta alternativa de Selección Colombia, para el Mundial 2026

A falta de confirmación por parte de la FCF, se filtró la que sería la nueva camiseta alternativa de la Selección Colombia para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, con nuevos detalles y hasta conociéndose la fecha de lanzamiento que tendrá.

La página reconocida por dar a conocer la indumentaria de los equipos, 'Footy Headlines', fue la encargada de dar a conocer novedades de la casaca de visitante de la 'tricolor', y de otros combinados nacionales que estarán en el certamen orbital de la FIFA.



Nueva camiseta alternativa de la Selección Colombia

El citado portal anteriormente puntualizó en que "la camiseta visitante de Adidas para Colombia 2026 combina el "Azul Marino" como color principal con un estampado en "Myspet", un tono azul menta más oscuro. Para los logotipos, se utiliza el llamativo amarillo de Colombia", para explicar un poco las tonalidades de la indumentaria secundaria.

Además, se informó que el próximo 20 de marzo de 2026 será el día oficial para el lanzamiento de la nueva casaca de nuestro combinado patrio, al igual que el de otros equipos que estarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Agregaron que "todos los kits de visitante de Adidas para la Copa Mundial 2026 presentan el logotipo del Trifolio y las 3 rayas habituales en los hombros, lo que ofrece una estética clásica", dejando ver más información sobre las indumentarias.



🇨🇴 Según @esvaphane, esta sería la camiseta suplente de la Selección Colombia para el Mundial 2026... ¿Qué dicen? pic.twitter.com/sXkUBJ6K9R — Samuel Vargas (@SVargasOK) March 5, 2026

Algunas de las selecciones que tendrán camiseta alternativa no estarán en la Copa del Mundo, pero la gran mayoría sí y así lo dejaron saber: "Saldrán las nuevas camisetas de Alemania, Argentina, España, México, Colombia, Italia, Japón, Gales, Bélgica, Venezuela, Perú, Escocia, Suecia, Hungría, Costa Rica, Ucrania, Chile, Argelia, Irlanda del Norte, Sudáfrica y Arabia Saudita".

Habrá que esperar que en los próximos días la FCF presente la 'piel' secundaria de la 'tricolor', aunque desde ya ha generado opiniones divididas por los colores y el diseño usado por la marca que patrocina a nuestra Selección Colombia.



Acá todas las camisetas alternativas, incluida la de la Selección Colombia:

💣💣💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 - 𝗠𝗘𝗚𝗔𝗟𝗘𝗔𝗞: Adidas 2026 World Cup Away Kits - Trefoil Logo - Coming 20 March: https://t.co/PKCyTGAvbY — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 5, 2026