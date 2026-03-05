Síguenos en:
Gol Caracol  / Nuevo técnico clasificado al Mundial 2026, anunció su salida; es una de las favoritas en el torneo

Así como hace algunos días sorprendió la salida del DT de Curazao, ahora se confirmó la salida de Walid Regragui, entrenador de Marruecos, esto a tres meses del inicio de la Copa del Mundo.

Por: EFE
Actualizado: 5 de mar, 2026
Walid Regragui DT Marruecos
Walid Regragui, extécnico de Marruecos - Foto:
AFP

