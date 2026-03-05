París-Niza 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 1 de la carrera

El pelotón partirá el domingo 8 de marzo desde Achères, ciudad que acogerá la carrera por primera vez, y llegará a Niza una semana después, tras superar los retos habituales: sprints, vientos cruzados, una contrarreloj por equipos, cuestas y ascensiones importantes.

Las tradiciones se verán alteradas durante el último fin de semana debido a las elecciones municipales. La Promenade des Anglais acogerá la salida de la 7.ª etapa el sábado 14 de marzo, y el ganador será coronado al día siguiente en el estadio Riviera. El sucesor de Matteo Jorgenson se decidirá en este recorrido sin precedentes. La contienda podría contar con ciclistas como Simon Yates (2.º en 2018 y 2022), João Almeida (6.º en 2025), Juan Ayuso, Cian Uijtdebroeks, Mattias Skjelmose (4.º en 2024), o entre los aspirantes franceses Kévin Vauquelin, Lenny Martinez y David Gaudu (2.º en 2023). En cuanto a la victoria de etapa, Mads Pedersen, Olav Kooij y Michael Matthews ya conocen el recorrido y aspirarán a repetir sus éxitos.

Se ha revelado la lista de los 22 equipos seleccionados. Además de los 18 equipos WorldTour y los tres ProTeams mejor clasificados (Cofidis, Pinarello–Q36.5 Pro Cycling Team y Tudor Pro Cycling Team), los organizadores han invitado a TotalEnergies.

Casi todos los años, la Promenade des Anglais es el lugar donde el pelotón acude a calentar motores y estrenar la temporada. Pero en 2026, debido a las elecciones municipales, la 84.ª edición de la París-Niza tendrá un nuevo escenario para coronar al ganador de la Carrera al Sol : la cita será en el estadio Riviera el domingo 15 de marzo, tras una semana de esfuerzo recorriendo la campiña, compitiendo contrarreloj, superando desniveles y luchando por el maillot amarillo y blanco que ganó Matteo Jorgenson en 2024 y 2025.



Para defender su título, el ciclista nizardo se presentará el domingo 8 de marzo en Achères, que se convierte en la 30.ª ciudad de Yvelines en albergar una etapa de la Carrera al Sol . La primera etapa ya promete escaramuzas tempranas, con un final en circuito alrededor de Carrières-sous-Poissy a través de la Côte de Chanteloup-les-Vignes, una subida emblemática de la Polymultipliée. A partir del día siguiente, el pelotón cruzará las llanuras del Gâtinais, una zona muy propicia para los vientos cruzados. Los velocistas estarán ansiosos por brillar entre Épône y Montargis (Etapa 2) antes de dar paso a los aspirantes a la clasificación general.

Publicidad

Con la Gran Salida del Tour de Francia en Barcelona en mente, la contrarreloj por equipos al estilo Niza entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire (Etapa 3) será un ensayo general: ¿qué equipo lanzará mejor a su líder? Los ciclistas se dirigirán entonces a las carreteras del Morvan, famoso gracias al Tour de Francia 2021. Esta vez, la subida a Uchon no solo se incluirá, sino que determinará al ganador de la etapa y, posiblemente, a un nuevo líder de la carrera.

La segunda mitad de esta 84.ª París-Niza está repleta de subidas, pero la diversidad de perfiles reorganiza el panorama día tras día. La etapa 5, la más larga de la semana, también presenta el mayor desnivel positivo, diseñado para desgastar a los ciclistas camino a Colombier-le-Vieux. Al día siguiente, se espera una emocionante carrera en Apt (etapa 6), con una última subida a afrontar en los últimos cinco kilómetros.

Publicidad

Para el fin de semana de Niza, el pelotón regresará al Paseo de los Ingleses para el inicio de la Etapa 7, rumbo a la estación de Auron, donde Michael Storer realizó una actuación excepcional en la primavera de 2025. Al día siguiente, la etapa final rodeará el estadio Riviera y explorará nuevas cimas. El duelo decisivo se espera en las brutales laderas de la Côte du Linguador. El paisaje puede cambiar, pero como cada año en la Carrera al Sol , solo los mejores brillarán en la Riviera Francesa.



Hora y dónde ver la etapa 1 de la París-Niza 2026

Fecha: domingo 8 de marzo.

Hora: 7:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Disney Plus.