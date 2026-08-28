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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero, figura; salvó a Boca Juniors, y luego gol agónico en triunfo 1-0 sobre Lanús

Álvaro Montero, figura; salvó a Boca Juniors, y luego gol agónico en triunfo 1-0 sobre Lanús

El arquero guajiro Álvaro Montero fue clave para la victoria en el tiempo de adición en La Bombonera, este viernes, tras una gran atajada del colombiano.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Álvaro Montero en duelo con Boca Juniors, por Copa Sudamericana.
Álvaro Montero en duelo con Boca Juniors, por Copa Sudamericana.
Foto: AFP.

Boca Juniors venció 1-0 a Lanús en la fecha 7 de la Liga Argentina, en un compromiso en el que el colombiano Álvaro Montero fue figura mostrando seguridad bajo los tres palos, y de hecho, teniendo una gran atajada en los instantes finales.

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Los ‘xeneizes’, que ganaron al 90+3 con un solitario gol de Tomás Belmonte, contaron también con una salvada del arquero guajiro, al 90+1.

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Allan Wlk se estiró dentro del área luego de un gran pase de Benjamin Acosta, y aunque parecía que sería gol para Lanús, Álvaro Montero estuvo bien posicionado en el arco, para evitar el tanto rival. A los instantes, llegó el tanto agónico de Boca Juniors.

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Así fue la atajada de Álvaro Montero en Boca Juniors 1-0 Lanús:

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