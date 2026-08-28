Álvaro Montero, figura; salvó a Boca Juniors, y luego gol agónico en triunfo 1-0 sobre Lanús

Boca Juniors venció 1-0 a Lanús en la fecha 7 de la Liga Argentina, en un compromiso en el que el colombiano Álvaro Montero fue figura mostrando seguridad bajo los tres palos, y de hecho, teniendo una gran atajada en los instantes finales.

Los ‘xeneizes’, que ganaron al 90+3 con un solitario gol de Tomás Belmonte, contaron también con una salvada del arquero guajiro, al 90+1.

Allan Wlk se estiró dentro del área luego de un gran pase de Benjamin Acosta, y aunque parecía que sería gol para Lanús, Álvaro Montero estuvo bien posicionado en el arco, para evitar el tanto rival. A los instantes, llegó el tanto agónico de Boca Juniors.

Publicidad

Así fue la atajada de Álvaro Montero en Boca Juniors 1-0 Lanús: