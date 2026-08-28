Richard Ríos, a aprender otro idioma, con salida de Benfica cada vez más real; se viene oferta

Richard Ríos ha perdido su lugar en el Benfica (Portugal), siendo suplente, no sumando minutos en algunos partidos, y con fichajes en su posición que lo dejarían más relegado. En medio de ese panorama, su futuro parece lejos del equipo de Lisboa, y con varios equipos teniéndolo en la mira y atentos a su situación.

Por eso, en el diario 'O Jogo' llegó nueva información sobre otro club que entraría en la puja por tener al habilidoso mediocampista antioqueño, a quien pretendientes no le faltarían en el fútbol internacional.

Richard Ríos podría ir de Portugal a Turquía

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El citado medio portugués detalló de entrada que el colombiano "es uno de los centrocampistas que podría perder su puesto en el equipo tras la llegada de Joao Palhinha, y podría abandonar el Benfica en el actual mercado de fichajes".



Y después, se refirieron a las últimas novedades sobre Richard Ríos, asegurando que "este viernes, el periodista italiano Gianluigi Longari afirmó que el Galatasaray está siguiendo de cerca al centrocampista colombiano y que pronto podría presentar una oferta por su traspaso".

Aunque la operación no es tan sencilla, ya que el cuadro de Estambul "solo intentará fichar a Ríos si vende a alguno de los centrocampistas de su plantilla", ya que tiene una nómina bastante amplia, y han contratado nuevos jugadores, como en el caso de Rafael Leao, ex Milán.

Richard Ríos en uno de los entrenamientos con Benfica. Foto oficial del Benfica

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Cabe recordar que en las recientes semanas, el nombre de Richard Ríos ha sido vinculado con varias ligas, como la española, la italiana y hasta la inglesa. Pero no solamente tendría pretendientes en el Viejo Continente, sino también en Arabia Saudita, con el Al Ittihad como el club interesado.

Getafe, Roma y Bournemouth son los elencos que tendrían en la mira al mediocampista colombiano, aunque solamente se ha quedado en eso, aún sin ninguno poniendo una oferta jugosa en la mesa de las directivas del Benfica.

Al técnico de las ´águilas' le consultaron hace algunas horas sobre el futuro de Richard Ríos, quien costó un poco más de 20 millones de euros, y de quien esperan sacar un buen dinero en caso de venderlo. "Eso tendrá que esperar. Entiendo la pregunta, Fredrik está lesionado, Richard ha estado trabajando con el equipo, llegó más tarde, como también mencioné, es uno de los jugadores que llegó más tarde y se está adaptando a la dinámica de nuestro equipo. Esta semana limpia y completa para que pudiéramos trabajar fue importante para esos jugadores. Sobre los otros temas que mencionaste antes, no voy a entrar en detalles", explicó Marco Silva a la prensa lusa.