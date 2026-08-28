Lo que diga Lionel Messi es ley; en Inter Miami confirman que tiene "injerencia" en decisiones

El entrenador interino del Inter Miami, Guillermo Hoyos, aseguró este viernes que la opinión de Lionel Messi tiene "una injerencia" real en las decisiones del club, como la llegada de un nuevo técnico, un día después de que 'Las Garzas' anunciaran el fichaje de Cristian 'Kily' González para reemplazar a Hoyos en el banquillo.

"Creo que tiene una injerencia igual que la que pueden llegar a tener jugadores de esas personalidades y esa grandeza. Yo me imagino que también debe ser (así) en otros lugares", dijo Hoyos a los medios antes del entrenamiento.

Hoyos continuará al frente del banquillo hasta que González reciba los permisos de trabajo correspondientes para hacerse cargo del Inter Miami.

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"Cuando venga 'Kily' seguramente nos juntemos y conversemos. Estamos a disposición total; somos gente del club", aseguró Hoyos, quien asumió las riendas del equipo de forma interina el pasado abril tras la inesperada salida de Javier Mascherano por motivos personales. Hasta entonces ejercía como director deportivo.



El Inter Miami arrancó con buen pie a las órdenes de Hoyos, lo que extendió la confianza de la directiva en el argentino, pero una crisis de resultados en el último mes provocó la eliminación de 'Las Garzas' de la Leagues Cup y las alejó a 10 puntos del Nashville, primer clasificado de la MLS.

El club no ha anunciado cuál será el futuro de Hoyos, quien dijo que está "abierto a todas las situaciones". El argentino no podrá despedirse mañana ante su público tras la sanción de un partido que la MLS le impuso ayer por violar repetidamente la política de inicio tardío de partidos de la liga.

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González será el tercer técnico del Inter Miami este año, y el cuarto desde que Messi llegó a Florida en el verano de 2023.

El Inter Miami arrancó la temporada cargado de confianza tras proclamarse campeón de la última MLS Cup, pero cayó a las primeras de cambio en la Copa de Campeones de la Concacaf, su principal objetivo en 2026.

'Las Garzas' necesitarán convertirse en el primer equipo en revalidar el título de la MLS de forma consecutiva desde que lo hiciera el LA Galaxy en 2012 para salvar la temporada.

Además, disputarán en septiembre la Campeones Cup contra el Cruz Azul, como vigentes vencedores de la MLS Cup.