Gustavo Puerta y la petición de miles en España; hinchas de Racing le cantan en pleno partido

Este viernes el Racing de Santander consiguió un importante triunfo 3-2 sobre Elche en la fecha 3 de la Liga de España, con una buena actuación, como de costumbre, del mediocampista colombiano Gustavo Puerta.

Aunque es titular indiscutible y ya se está disputando LaLiga, el joven jugador de nuestro país tiene varias propuestas de otros equipos en Europa, pero los hinchas de su actual club no quieren perderlo.

"Gustavo quédate, Gustavo quédate", entonaron todos los miles de hinchas de Racing de Santander, haciendo esta petición a Puerta, quien por su alto nivel podría dar un salto a un mejor equipo, más allá de que está disputando la primera división española, a la que llegó tras ascender.

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Actualmente, el equipo del colombiano tiene una victoria, un empate y una derrota, tras el 3-2 contra Elche, el 2-2 con Villarreal y el 0-1 con Getafe.



Acá el cántico de hinchas de Racing de Santander a Gustavo Puerta: