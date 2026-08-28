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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis J. Suárez responde con goles, calla críticas y despeja dudas; “que los hinchas estén felices”

Luis J. Suárez responde con goles, calla críticas y despeja dudas; “que los hinchas estén felices”

Luego de marcar un doblete de goles este viernes con el Sporting Lisboa, Luis Javier Suárez, rompió su silencio y habló de su presente en el equipo portugués, en el que estaba siendo señalado.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Luis Javier Suárez Sporting
Luis Javier Suárez celebra gol en el Sporting - Foto:
Sporting Lisboa Oficial

El internacional colombiano Luis Javier Suárez alargó su racha anotadora con el Sporting y este viernes firmó un doblete en la goleada sobre el Rio Ave (0-4), en el partido que abrió la cuarta jornada de la Liga Portugal.

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Y en medio de algunos señalamientos, críticas, suplencias, y un mal inicio de temporada, el atacante nacido en Santa Marta rompió su silencio luego de sus dos goles, este viernes.

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"Estoy contento porque el equipo logró ganar fuera de casa. Ese es el camino a seguir, y espero que los hinchas hayan estado muy contentos con este partido, y que sigamos en la cima", fueron las cortas pero concretas palabras de Luis Javier Suárez, tras recibir el premio como el mejor jugador del partido contra Rio Ave, por la fecha 4 de la Liga de Portugal.

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Cabe recordar que el colombiano estuvo en el ojo del huracán por un supuesto enojo en un entrenamiento, pero también por los rumores que lo ponían en otro equipo en Europa, aunque no llegó ninguna oferta concreta por él.

Luis Javier Suárez volvió al gol con Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez volvió al gol con Sporting Lisboa.
Foto: AFP

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El Sporting, que será rival del Barcelona en la Liga de Campeones, logró su primer gol en el minuto 5, cuando un pase en profundidad de Issa Doumbia llegó a los pies de Flávio Gonçalves, quien envió el balón al fondo de la red.

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Gonçalves, la nueva joya de la Academia Cristiano Ronaldo -la cantera del club-, volvió a ser clave en el 19', con un centro en arco para Geny Catamo en el área, y el mozambiqueño, con un potente remate, amplió la ventaja de los 'leones'.

Catamo rozó el doblete en el 26', pero el balón rebotó en el poste, y Suárez, en el lugar correcto en el momento adecuado, llegó al rebote y marcó la tercera diana del Sporting.

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El internacional colombiano volvió a anotar en el 37', con un cañonazo de primeras desde el semicírculo del área tras un pase del uruguayo Maxi Araújo.

Luis Suárez, el máximo goleador de la última edición de la Liga Portugal, vuelve a cobrar impulso después de haber comenzado el curso en el banquillo y en medio de rumores sobre una supuesta salida del club.

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Tras una primera parte de máxima eficacia -cuatro goles en cuatro remates a puerta-, el Sporting de los españoles Santi Altimira e Iván Fresneda levantó el pie del acelerador y mantuvo el marcador sin cambios hasta el pitido final.

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