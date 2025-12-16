Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luis Enrique, el mejor entrenador en los premios The Best de la FIFA: lo ganó todo con PSG

Luis Enrique, el mejor entrenador en los premios The Best de la FIFA: lo ganó todo con PSG

Este martes se llevó a cabo la gala de los premios The Best y uno de los ganadores fue Luis Enrique. De otro lado, Sarina Wiegman fue premiada con el galardón de mejor entrenadora.

Por: EFE
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Enrique, director técnico del PSG.
Luis Enrique, director técnico del PSG.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad