Luis Enrique, el mejor entrenador en los premios The Best de la FIFA: lo ganó todo con PSG

El español Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint Germain, fue galardonado este martes 16 de diciembre con el premio The Best al mejor entrenador de fútbol masculino que concede la FIFA en una gala celebrada en Doha.

Luis Enrique, de 55 años, releva en el premio al italiano Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid y actualmente entrenador de la selección brasileña.

El exseleccionador español, que superó al alemán Hansi Flick y al neerlandés Arne Slot, técnicos del Barcelona y el Liverpool, respectivamente, dirigió al PSG al primer título de su historia en la Liga de Campeones, así como a conseguir la Ligue 1, la Copa y la Supercopa francesas y la Supercopa europea.



Luis Enrique no pudo acudir a la gala al estar preparando la final de la Copa Intercontinental que su equipo disputará este miércoles ante el Flamengo brasileño, por lo que recogió el premio su ayudante Rafel Pol.



La mejor entrenadora

Por su parte, la neerlandesa Sarina Wiegman, técnica de la selección de Inglaterra, fue galardonada este martes con el premio The Best que concede la FIFA a la mejor entrenadora de fútbol femenino en una gala celebrada en Doha.

Wiegman, de 56 años, releva en el palmarés del trofeo a la estadounidense Emma Hayes, y añade este nuevo reconocimiento al trofeo Johan Cruyff del Balón de Oro que recibió en septiembre.

La directora técnica neerlandesa consiguió que Inglaterra ganara la Eurocopa de Suiza 2025 después de imponerse en la tanda de penaltis de la final a España. Superó en la elección a las otras dos finalistas, su compatriota Rene Slegers, entrenadora del Arsenal, y a la francesa Sonia Bompastor, del Chelsea.