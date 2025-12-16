"'El Pibe' tenía juego corto, pases centrales; James Rodríguez cuenta con una pegada que no vi acá"

Por estos días ha vuelto a aparecer en escena Mario Alberto Yepes, capitán de la Selección Colombia en la épica participación en el Mundial 2024, por la realización de su partido de despedida, del próximo sábado 20 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero, de Cali. Ante ese evento, el vallecaucano ha estado presente en los medios de comunicación y en espacios deportivos.

Pero Yepes no solamente ha hablado de dicho juego, al que están invitadas figuras de nuestro país como Carlos 'Roca' Sánchez, Falcao García, Pablo Armero, Fredy Guarín, David Trezeguet, Didier Drogba o Ariel Ortega, entre otros; sino que también tocó temas de interés entre los hinchas de nuestro país. Así en 'Espn' le pusieron sobre la mesa dos nombres: Carlos 'el Pibe' Valderrama y James Rodríguez, dos hombres que han dejado huella y que ocupan una posición similar en la cancha, en la labor de creación y talento.

"El 'Pibe' Valderrama era un jugador que cuando iba a recibir el balón, ya sabía qué iba a hacer, uno recuerda los partidos y así era. Ya sabía donde lo iban a encontrar (sus compañeros), y todavía en los partidos de exhibición que jugamos, se muestra para que le den la pelota. Él tenía una ventaja, que ya sabía qué iba a hacer con el balón", dijo Yepes inicialmente.

Ya después le dio un vistazo al actual creativo del seleccionado colombiano y figura principal del equipo que dirige Néstor Lorenzo. "Y James tiene muchas cosas parecidas al Pibe, pero para mí gusto una pegada y un cambio de frente que no le he visto a nadie por acá. El 'Pibe' tenía un juego más corto, en esas pelotas centrales era muy claro. James te tira centros, te hace cambios de frente. Además, que cuando lo veía cómo paraba el balón, la técnica es distinta. Hay que apuntar que también ha madurado muchísimo", destacó el antiguo zaguero dentral del Cali, River Plate y AC Milan.



James Rodríguez con Selección Colombia - Foto: AFP

"Ojalá James en el Mundial pueda ratificar todo. Para mí, pues que siga jugando en México, porque ya van a empezar a entrenar, a hacer la pretemporada. Es de esos jugadores importantes para Colombia", remató Mario Yepes.