Aviso para Linda Caicedo y Real Madrid, antes de reto en Champions League femenina; "no confiarse"

El entrenador del Real Madrid femenino, Pau Quesada, pidió este martes a sus jugadoras, incluida la colombiana Linda Caicedo, no confiarse en la visita al Twente de este martes, en la sexta jornada de la Champions League femenina, al asegurar que se trata de un encuentro "muy exigente" en el que el cuadro neerlandés, a pesar de estar ya eliminado, "va a exigir mucho".

Quesada valoró que el conjunto madridista dependa de sí mismo para poder clasificarse para cuartos de forma directa sin necesidad de disputar la eliminatoria previa.

Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en Real Madrid. Getty

"Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar, que es ir a por los tres puntos. Es cierto que hay partidos como el del Chelsea, el de la Juve o el del Bayern que pueden afectar a nuestra clasificación, pero sabemos que dependemos de nosotros mismos. Cuando acabe el partido veremos si estamos entre las cuatro primeras”, señaló el técnico en declaraciones facilitadas por el Real Madrid.



Debido a las lesiones y a las dos sancionadas, Maelle Lakrar e Iris Santiago, que fueron expulsadas en el anterior partido ante el Wolfsburgo, que acabó con victoria madridista (2-0), Quesada avanzó que habrá rotaciones.

A su juicio, hay una "grandísima plantilla" que permite "controlar las cargas". "Son jugadoras que están participando y que tienen que tener ese espacio, pero no es porque se lo regalemos, sino porque se lo ganan y porque sabemos que nos van a ayudar", apuntó ante los posibles relevos.

Del Twente, Quesada destacó la fortaleza en su feudo: "El Chelsea no fue capaz de ganar y vienen de hacer un gran partido en Londres contra el Arsenal… En su casa son fuertes. Es un rival que tiene el balón y es agresivo (...) Que ellas tengan poca presión en la clasificación les puede ayudar, sobre todo en fase ofensiva. Es un rival que nos va a exigir mucho”.

La centrocampista escocesa Caroline Weir incidió en la necesidad de ofrecer la mejor versión en el duelo ante el Twente: "Tenemos que dar lo mejor. Nos enfrentamos el año pasado y fue un partido difícil. Ha demostrado que también es un equipo difícil”.

Weir admitió la importancia de quedar entre las cuatro primeras para acceder a cuartos de forma directa: "Es importante en términos de recuperación de cara al futuro. Somos conscientes de eso, pero al mismo tiempo no nos enfocamos demasiado en ello porque necesitamos ganar primero, ese es nuestro objetivo".