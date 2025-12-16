James Rodríguez mostró otra faceta, mientras busca club para año del Mundial 2026; ojo a lo que dijo

La época decembrina se presta para todo, desde pasar momentos únicos con la familia, de relajación, esparcimiento, y hasta de tratar de cumplir con mantener la dieta, pese a los manjares que se pueden disfrutar dentro de la gastronomía colombiana. Hasta los deportistas de alto rendimiento no están exentos a estos temas, como es el caso de James Rodríguez.

El capitán y figura de la Selección Colombia sorprendió con una faceta distinta, misma en la que evidenció que está al tanto de los nutrientes que consume para mantenerse en óptimas condiciones tanto en lo físico como en lo mental.

James Rodríguez en su paso por León de México. Foto: Club León.

En la popular dinámica de 'ping-pong', que es muy viral en las redes sociales, Rodríguez Rubio habló sobre qué tipo de alimentos prefiere para el desayuno, cuál es su bebida favorita y hasta de la comida que le da más energía para enfrentar cada desafío en el campo de juego. Ojo a lo que dijo el exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich.



Según las respuestas proporcionadas por James David al nutricionista Andrés Zapata en Instagram se inclina por un desayuno salado, opta por consumir mucho arroz blanco y arepa, además de que prefiere comer comida casera que la del hotel u concentración; esta última porque "no le gusta mucho". También sostuvo que le gusta consumir cafeína post-partido.

Sobre lo que es más importante para el '10' entre comer y dormir bien, su contestación fue contundente: "las dos, porque creo que son fundamentales". A su vez fue claro en decir que su desayuno preferido antes de entrenar es la arepa con huevo, un alimento que evita comer antes de competir es el dulce y de los alimentos que le brindan mayor rendimiento en competencia son la pasta, el arroz y el pollo.

Y agregó que "la creatina y la proteína" no le pueden faltar en su día a día. Por último, James le envió un consejo a los niños y adolescentes que buscan abrirse campo en los deportes, en el alto rendimiento.

"Que la nutrición es súper importante, el dormir bien también y el suplementarse también les va a ayudar mucho", dijo el 'crack' de la Selección Colombia.

Toda esta dinámica la desarrolló mientras se espera el anuncio de su nuevo equipo, de cara a tener una buena presentación con la 'tricolor' en el Mundial 2026.