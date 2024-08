“Andrés Gómez, como Luis Díaz, son jugadores que son atrevidos con el regate y velocidad”

Andrés Gómez es uno de los futbolistas colombianos que dieron buenas noticias en el exterior, dando el salto a un importante equipo de Europa como lo es el Stade de Rennes, en Francia, que creyó en su talento y se lo compró al Real Salt Lake, de la MLS.

Pero para llegar al éxito que está teniendo, el joven atacante chocoano tuvo que ganarse su lugar primero en el fútbol colombiano, con la camiseta de Millonarios, club en el que se formó y debutó como profesional a finales del 2021.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con José Gómez, quien era el director técnico de la Sub-20 de los ‘embajadores’, quien recibió a Carlos Andrés Gómez y fue importante en la formación del talentoso atacante, quien de hecho llegó a probarse a los azules en la posición de lateral.

¡Acá la historia de Andrés Gómez y sus inicios en el fútbol profesional!

Publicidad

¿Qué sensaciones tiene de ese paso importante de Andrés Gómez a Europa?

“Pienso que Carlos ha ido madurando, mejorando muchas cosas en el fútbol. En Estados Unidos le ha ido bien en su proceso de entrenamiento le ha ido mejorando la capacidad perceptiva. Es un jugador que tiene unas condiciones extraordinarias por su poder en el dribbling, en acciones uno contra uno y que son jugadores muy difíciles de conseguir. Por las mismas formas metodológicas del entrenamiento que han limitado cosas importantes como el dribbling. Entonces eso es un poder que él tiene y seguramente allá va a triunfar, se va a acomodar y va a lograr hacer muchas cosas importantes".

¿Cómo se dio esa llegada de Andrés Gómez a Millonarios?

“Con el proceso del profesor Edgar Moreno que es el scouting de Millonarios se estuvo observando. Después de pandemia, me acuerdo tanto llegaron aunque no recuerdo del club, trajeron dos muchachos, él y otro, Carlos Andrés vino a probarse y que lo observamos como lateral derecho. Como en ocho días lo observamos, lo miramos y yo le dije a Carlos Andrés “yo quiero que usted se quede pero no de lateral derecho, sino de extremo”. Y ahí comenzó esa carrera de él como atacante”.

Publicidad

¿Qué fue lo que usted vio en él?

“El poder del drible en espacios ocupados. Él comenzaba a driblar y dejaba dos, tres, cuatro, cinco oponentes lejos. Tenerlo de lateral sería limitar las capacidades y las condiciones que él tiene en ese poder ofensivo que él transmite”.

Andrés Gómez en su paso por Millonarios - Foto: Colprensa

¿Qué es lo que más usted le trabajó?

“Una de las cosas importantes es que los jugadores tienen unas características como seres humanos y su forma de jugar, eso no lo puede uno cambiar que ese es el error que hay en los procesos de formación o de entrenamiento. Cambiarlo sería quitarle el poder de lo que él tiene entonces buscábamos enseñarle era que él identificara cuándo tenía que driblar, cuándo tenía que pasar, que identificara en qué zonas tenía que driblar y eso lo iba a llevar a triunfar. Entonces yo veo que ya el profe Alberto Gamero lo sube al equipo profesional, comienza a verlo y comienza a tomar confianza de lo que es el fútbol amateur ya en el fútbol profesional y a consolidarse por sus características”.

¿Qué le vio que mejoró en la MLS?

“Ha mejorado la capacidad perceptiva, las toma de decisiones es cada vez mejor de él y vamos a ver que en Europa pues va a triunfar porque van a seguir trabajándolo y potenciándolo”.

¿Cómo era Andrés Gómez en el aspecto personal?

“Bueno, nosotros le decíamos el viejo por su madurez porque él era un niño, pero un niño centrado, alegre y uno le preguntaba por qué y entonces decía que en el pueblo él dialogaba mucho con las personas ya de edad, entonces él tenía claro lo que quería en la vida. Es muy seguro de sí mismo y con esa seguridad le ha dado para triunfar porque un jugador así es uno que tiene confianza, que cree en lo que sabe hacer”.

Publicidad

¿En qué momento usted se lo acerca al profe Gamero?

“El profe Gamero siempre ha estado pendiente de todo lo que es el fútbol base, pendiente de los partidos, de los equipos fútbol base, entonces él lo observó varias veces en los partidos de la Sub-20 y en un partido recuerdo que jugamos un sábado y el día de lunes lo subió para el equipo profesional”.

Andrés Gómez entrenando con Stade de Rennes - Foto: Stade de Rennes Oficial

¿Tiene una zancada muy parecida a la de Faustino Asprilla?

“Sí, es por su genética, son jugadores de fibra rápidas, explosivos, rápidos entonces es su genética, y combinado con esa destreza de la técnica porque es un jugador que dribla en espacios muy pequeños o sea supera rivales en espacios muy pequeños. Es un extremo totalmente diferente porque hay otros extremos que para verlos jugar necesitan espacios libres grandes él no, él soluciona en espacios pequeños”.

Publicidad

¿Siempre fue agradecido con sus inicios?

“Sí, Carlos Andrés es una persona muy centrada, muy agradecida. Inclusive cuando terminaba el entrenamiento del equipo profesional iba allá y se acercaba al entrenamiento de la sub-20. Estaba con los muchachos, con otros compartía y la verdad es super agradable. Es una persona que siempre ha tenido esa característica, no ha perdido su esencia”.

¿Lo ve triunfando en Europa y siendo llamado más veces a la Selección Colombia?

“Sí, claro yo lo analizaba después cuando ya estaba en Millonarios, después que se fue para Estados Unidos y yo hablaba con unos amigos y decía, sonará bárbaro lo que voy a decir, pero yo decía que después de las características de ‘Lucho’ Díaz está Carlos Andrés Gómez, sin duda. Si tú haces una observación desde todo el fútbol colombiano vas a encontrar que ellos dos son los diferentes en ese estilo y en esa forma, como ese regate, esa velocidad, esos jugadores atrevidos que a veces hacen falta”.