Luis Díaz, protagonista de divertido meme en festejos del Bayern Múnich por la Supercopa

En poco tiempo, Luis Díaz ya sabe lo que es anotar y ser campeón con Bayern Múnich. El sábado 16 de agosto, en el Mercedes-Benz Arena, se impusieron por 2-1 sobre Stuttgart y ganaron la Supercopa de Alemania, con el guajiro siendo figura. Por eso, las reacciones no se hicieron esperar y, de paso, los memes hicieron de las suyas.

Aprovechando la algarabía, locura y alegría que se vivió en el equipo dirigido por Vincent Kompany, crearon un curioso contenido que tuvo a 'Lucho' como protagonista. En las redes sociales de la institución, publicaron una fotografía del colombiano mirando el trofeo y, junto a ella, escribieron un mensaje que dio de qué hablar.

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich, en la Supercopa de Alemania AFP

"Quédense con quien los mire como Luis Díaz mira su primer trofeo con el Bayern Múnich. Nunca se conformen con menos", fueron las palabras que acompañaron la imagen. Por eso, algunos aficionados respondieron que estaban de acuerdo, se alegraron por el 'cafetero' y hasta continuaron con la dinámica, siendo creativos.

Quédense con quien los mire como @LuisFDiaz19 mira su primer trofeo con el #FCBayern...



No se conformen con menos 😍#MiaSanMia #VfBFCB #Supercopa pic.twitter.com/yzJTM6PkHc — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 16, 2025