Luis Díaz "y la mejor manera de empezar" con Bayern Múnich; emotivo mensaje del guajiro

Luis Díaz poco a poco ha ido demostrando su talento al servicio del Bayern Múnich. En su primer partido oficial de la temporada, el guajiro contribuyó con gol al título de los 'bávaros' en la Supercopa de Alemania, certamen en el que derrotaron 2-1 al Stuttgart en el Mercedes-Benz Arena, el sábado anterior.

El tanto de 'Lucho' fue por la vía aérea, cualidad que en los medios de Alemania registraron como "relativamente desconocida". Por su actuación en el campo de juego, el de Barrancas recibió elogios no sólo de sus compañeros de equipo y los fanáticos de los 'rojos' de la ciudad de Múnich se mostraron contentos; a su vez, el número '14' dejó un emotivo mensaje por lo logrado en este inicio de campaña.

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich, en la Supercopa de Alemania AFP

A través de sus redes sociales, el exJunior de Barranquilla y actual figura de la Selección Colombia escribió un corta, pero significativa frase: "The best way to start" (la mejor manera de empezar)".

Esas palabras, Díaz Marulanda las acompañó de un carrete fotográfico, evidenciando cada momento vivido en el césped del Mercedes-Benz Arena. Desde su salida al campo, algunas acciones del juego, su gol, la dedicatoria del mismo en memoria a Diogo Jota, y por supuesto, no podía la faltar la instantánea levantando la copa de campeón junto a sus compañeros. 'Lucho' expresó su sentir en dicha publicación.

Tras esta publicación en sus perfiles sociales, los mensajes de felicitación estallaron para Luis Díaz, entre ellos destacaron los de Daniel Muñoz, compañero y amigo en la 'tricolor', y de James Sánchez, con quien compartió vestuario en los 'tiburones'.

"Boooom, merecido mi hermanito", escribió Muñoz, quien hoy en día figura en la Premier League con el Crystal Palace, mientras que Sánchez precisó: "De cabeza y en final…. Algo aprendiste de mi flaaaa. Bendiciones y muchos éxitos más".



Luis Díaz, elogiado por Harry Kane

"Marcar en tu primer partido oficial con un nuevo club es algo estupendo y lograr el tanto de la victoria supone un inicio perfecto para él. Creo que se puede ver ya lo que nos aportar", expresó el delantero inglés sobre el extremo guajiro luego de la final en el Mercedes-Benz Arena.