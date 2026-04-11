Andrés Gómez y un golazo en el Brasileirao, en partido de Vasco da Gama; enganchó y adentro

Andrés Gómez es uno de los jugadores colombianos que más está destacando en el fútbol brasileño, y a pesar de algunas dudas por su definición, su habilidad en el regate y lo que viene aportando al Vasco da Gama, lo han hecho ganarse un nombre.

Y este sábado el joven atacante ex Millonarios respondió a esos señalamientos de algunos hinchas y la prensa con un golazo en el partido contra Remo.

Al minuto 54 se dio una gran jugada colectiva del Vasco da Gama que llegó al área, donde esperaba Andrés Gómez, quien recibió la pelota, enganchó a un defensor para dejarlo atrás y luego sacar un potente remate al primer palo para el 0-1 en el marcador.



Así fue el gol de Andrés Gómez en Remo vs Vasco da Gama, en el Brasileirao: