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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Andrés Gómez y un golazo en el Brasileirao, en partido de Vasco da Gama; enganchó y adentro

Andrés Gómez y un golazo en el Brasileirao, en partido de Vasco da Gama; enganchó y adentro

El futbolista colombiano Andrés Gómez puso el 1-0 del Vasco da Gama en el partido frente al Remo, este sábado, con una gran jugada individual dentro del área.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Carlos Andrés Gómez Vasco da Gama
Carlos Andrés Gómez, colombiano en el Vasco da Gama - Foto:
Vasco da Gama Oficial

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