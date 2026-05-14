Anuncio de última hora sobre Jhon Jáder Durán desde Zenit, de Rusia; vea acá lo que pasó

Jhon Jáder Durán fue novedad este jueves en el fútbol de Europa. El delantero antioqueño, actualmente en el Zenit de Rusia, fue el portador de una noticia que resuena no sólo en dicha nación del 'viejo continente', sino también por estas latitudes.

El 'cafetero' emigró al elenco 'grande' de Rusia para esta campaña procedente del Fenerbahçe turco, pero su periplo no ha sido el esperado; pocos minutos y sólo dos goles convertidos en nueve compromisos.

¿Cuál es el anuncio de última hora sobre Jhon Durán desde el Zenit de San Petersburgo?

En ese orden de ideas, desde el conjunto de la Premier League de Rusia emitieron un corto comunicado en sus distintas plataformas digitales. En el mismo indicaron que "el delantero colombiano y la dirección del Zenit han acordado una licencia del jugador por circunstancias personales".

Eso sí, no comunicaron el por qué del motivo de este permiso para el exAston Villa y con proceso en la Selección Colombia. Sólo se remitieron a complementar en el mismo enunciado que "los detalles de la fecha de su regreso serán anunciados en el futuro cercano".



Hay que precisar que Zenit lucha por el campeonato de la Liga de Rusia, y tras 29 jornadas disputadas, le lleva dos puntos de ventaja a su más inmediato perseguidor, el Krasnodar, que tiene en sus filas al delantero chocoano Jhon Córdoba. Por la licencia, Jhon Jáder se perderá el partido del domingo 17 en condición de visitante frente al Rostov, que tiene un horario establecido en Colombia de las 10 de la mañana.

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Volviendo al tema de Durán Palacios, el formado en la cantera del Envigado Fútbol Club jugó su último compromiso con el Zenit el pasado 26 de abril, ingresando para la segunda parte, en lo que fue la victoria 2-0 sobre Akhmat Grozny. Y en cuanto a su última gol data del 18 de marzo contra el Dinamo de Moscú en la Copa de Rusia, certamen del que los celestes quedaron eliminados.

Club statement on Jhon Duran.



The Colombian striker and the Zenit management have agreed on a leave of absence for the player due to personal circumstances.



Details of his return date will be announced in the near future. pic.twitter.com/W0G6PAdyDq — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) May 14, 2026

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Los últimas temporadas para el delantero 'cafetero' han sido de altibajos, cambiado constantemente de equipos y protagonizando polémicas. Este tipo de comportamientos ha ocasionado que su valor en el mercado disminuya - actualmente valorizado en 25 millones de euros- ; a su vez, los clubes analizan y meditan a la hora de ficharlo y tenerlo en sus filas.