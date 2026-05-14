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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Se conocen más videos de hinchas del Pasto invadiendo la cancha e increpando a jugadores

Se conocen más videos de hinchas del Pasto invadiendo la cancha e increpando a jugadores

Tras la eliminación de la Liga BetPlay I-2026, los hinchas del Pasto protagonizaron desmanes en el Departamental Libertad, agrediendo a los futbolistas 'volcánicos' y a los del Tolima.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de may, 2026
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Hinchas del Deportivo Pasto invadieron la cancha del Departamental Libertad tras la eliminación contra Tolima.

Deportivo Pasto fue eliminado en la Liga BetPlay I-2026 a manos del Deportes Tolima. El conjunto nariñense fue superado en el marcador global por 0-3, y finalizado el encuentro en el Departamental Libertad, por la vuelta de los cuartos de final, los hinchas locales invadieron el campo de juego, causando momentos de angustia y pánico.

Con el paso de las horas se han conocido más videos de lo que fue este hecho lamentable en el fútbol de nuestro país. En los cortos se observa el momento en que unos fanáticos de los 'volcánicos' increparon e insultaron a unos jugadores del Pasto mientras se dirigían a los vestuarios. Además, otros comenzaron a lanzar objetos desde las tribunas con dirección hacia los futbolistas entrenados por Jonathan Risueño.

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Inmediatamente, la Policía y las autoridades competentes acordonaron los distintos puntos en donde los vándalos estaban causando estragos.

Los futbolistas del Pasto no fueron los únicos agredidos por la afición local, ya que los del Tolima también fueron atacados, y para salvaguardar su identidad, tuvieron que correr y refugiarse en los camerinos.

"Somos responsables de lo que pasa en el fútbol colombiano. Principalmente las autoridades, porque han permitido que eso se repita partido tras partido", esas fueron las palabras de Lucas González, entrenador del cuadro 'pijao', en la rueda de prensa posterior.

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Y agregó el DT: "Los entrenadores no deberíamos ser los protagonistas, estos deberían ser los futbolistas y los técnicos deberíamos centrarnos en ayudar a los equipos sin meternos con nuestros oponentes. Desafortunadamente, acá en Pasto se ha desviado esa atención".

Así las cosas, se esperan sanciones a la plaza del Departamental Libertad por estos desmanes protagonizados por los hinchas del cuadro nariñense.

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De otro lado, el Tolima comenzará a preparar los siguientes retos que apunta su apretado calendario, que incluye compromiso de Copa Libertadores contra Coquimbo, el martes 19 de mayo, en condición de visitante, y la serie de semifinales de la Liga BetPlay I-2026 frente a Atlético Nacional.

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