¿Kylian Mbappé juega HOY con Real Madrid frente al Oviedo?; desde el 'merengue' informaron

El francés Kylian Mbappé regresó a una convocatoria del Real Madrid con vistas al partido frente al Oviedo, de este jueves, tras perderse los dos partidos anteriores, incluido el clásico frente al FC Barcelona, debido a molestias musculares.

El 'crack' galo apuntaba a volver para dicho encuentro, que acabó con derrota del Real Madrid por dos goles a cero y que certificó el título de Liga para los 'azulgranas', pero en el entrenamiento de la víspera notó unas molestias en la parte final del trabajo de campo y decidió no arriesgar.

Tras esto, Mbappé se entrenó desde el lunes, en el día libre a la plantilla, y Álvaro Arbeloa le incluyó en la lista de convocados para el encuentro contra el Oviedo, en el que el técnico decidirá la cuota de participación del delantero, quien persigue cerrar su temporada como el máximo goleador de la Liga, actualmente con 24 tantos por los 22 del kosovar Vedat Muriqi.



También regresa a la convocatoria Dani Carvajal. El capitán del Real Madrid está recuperado de una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho y estará presente en el que apunta a ser su penúltimo partido en el Santiago Bernabéu, ya que acaba contrato a final de temporada y, salvo sorpresa, el club no le ofrecerá una ampliación.

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En cuanto a las bajas, Arbeloa no podrá contar con ocho jugadores. Adnriy Lunin y Dean Huijsen por un proceso vírico; Federico Valverde, traumatismo craneoencefálico provocado por un resbalón en su enfrentamiento con Aurélien Tchouaméni en el vestuario; Rodrygo Goes, lesión grave de rodilla; Éder Militao, una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda; Ferland Mendy, lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha; Arda Güler, en el bíceps femoral de la pierna derecha; y Dani Ceballos, apartado por Arbeloa.

Convocatoria en la que aparecen los canteranos Fran González y Sergio Mestre -porteros-; Joan Martínez -defensa central-; Thiago Pitarch y César Palacios -centrocampistas-; y Daniel Yáñez -extremo-.



La lista de convocados de cara al partido del Real Madrid frente al Oviedo la forman:

Arqueros: Courtois, Fran González y Sergio Mestre.

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Defensores: Carvajal, Trent, Alaba, Asencio, Rüdiger, Carreras, Fran García y Joan Martínez.

Centrocampistas: Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Thiago Pitarch y César Palacios.

Delanteros: Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim Díaz, Mastantuono y Daniel Yáñez.