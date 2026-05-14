Palo para Kevin Mier tras error en empate 2-2 de Cruz Azul con Chivas de Guadalajara

El Cruz Azul remó contra la corriente en un par de ocasiones, y rescató el empate 2-2 contra las 'Chivas' de Guadalajara el miércoles en el estadio Banorte (Azteca), por la ida de las semifinales del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano. Kevin Mier custodió el pórtico de la 'máquina cementera', pero tuvo un costoso error.

Con este empate, el Cruz Azul, dirigido por el mexicano Joel Huiqui, quedó obligado a ganar de visita el partido de vuelta por cualquier marcador, el sábado en el estadio Jalisco.

"A mí me encanta la liguilla porque son juegos muy abiertos como este, y sobre todo contra un rival increíble como es Chivas, que propone, te presiona y es intenso", dijo Huiqui.

"La serie está abierta y estoy contento con mi equipo, que ha demostrado que está para ser campeón", añadió el entrenador quien vivió el cuarto partido de su interinato.



En caso de un empate global, el Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito tendría a su favor el criterio de desempate de la mejor posición en la fase regular: fue segundo mientras que el equipo celeste terminó como tercero.

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El primer tiempo tuvo dominios intercalados. La 'máquina' del Cruz Azul tomó primero la alternativa por unos 10 minutos.

Después, las Chivas ejercieron el control sin acusar las sensibles ausencias de sus cinco jugadores cedidos a la concentración mundialista de la selección mexicana.

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- Error costoso de Kevin Mier -

Ante el dominio del 'rebaño', el arquero colombiano Kevin Mier cometió un error que devino en el 1-0 en contra del Cruz Azul.

Mier rechazó un disparo de rutina, pero dejó el balón servido para que Santiago Sandoval anotara el primer gol del partido al minuto 29.

Sandoval, de 18 años, es uno de los jóvenes requeridos por Milito para sobrellevar las ausencias de sus cinco seleccionados. El sábado anterior hizo un doblete con el que las Chivas eliminaron a los Tigres en cuartos de final.

"Respecto a Sandoval, a mí no me sorprende absolutamente nada de lo que hace. Es un jugador que nos sorprendió gratamente el día que lo conocimos, y siempre que los necesitamos ha estado. A pesar de su juventud tiene gran mentalidad y gran talento", comentó Milito.

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Tras cometer su pifia, Mier comenzó a ser blanco de reclamos, silbatinas y abucheos de su propia afición.

El equipo 'celeste' se repuso y encontró el 1-1 con un gol del mediocampista Carlos Rodríguez quien avivó sus esperanzas de jugar el Mundial.

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El martes, Rodríguez apareció en una lista preliminar de 55 jugadores de la que el seleccionador mexicano Javier Agurrire definirá su nómina oficial para la Copa del Mundo.

La segunda mitad comenzó con las Chivas en modo ofensivo, y Ángel Sepúlveda, exjugador celeste, hizo el 2-1 a los 50 con un remate de cabeza.

Pero el equipo de Milito nuevamente fue incapaz de conservar la ventaja al conceder un penal que el nigeriano Christian Ebere convirtió en el 2-2 para el Cruz Azul al 56.

Con este partido se terminó la actividad de la liga local en el estadio de la Ciudad de México, que fue entregado a la administración de la FIFA para la Copa del Mundo 2026, que será inaugurada en esta misma cancha el 11 de junio.

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La segunda semifinal del Clausura 2026 se pondrá en marcha este jueves entre el Pachuca y los Pumas en el estadio Hidalgo.