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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jefe de River Plate y lo que le parece increíble de Juan Fernando Quintero; negó fisuras en relación

Jefe de River Plate y lo que le parece increíble de Juan Fernando Quintero; negó fisuras en relación

Eduardo 'Chacho' Coudet elogió una cualidad de Juan Fernando Quintero, quien sumó minutos en el pase de River Plate a las semifinales del fútbol en Argentina.

Por: AFP
Actualizado: 14 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Juan Fernando Quintero en acción de juego con River Plate frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

River Plate consiguió un triunfo sólido en el estadio Monumental sobre Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0 y se adueñó del cuarto y último billete a las semifinales del Torneo Apertura argentino, en uno de los encuentros disputados el miércoles. En la 'banda cruzada' sumó minutos Juan Fernando Quintero, siendo vital en el campo de juego, al punto que Eduardo 'Chacho' Coudet pronunció gratas palabras hacia el '10'.

Ante unos 80.000 seguidores, el equipo del 'Chacho' mejoró su imagen, se impuso con solvencia y se metió entre los cuatro mejores equipos del campeonato, junto con Rosario Central -su próximo rival-, y Argentinos Juniors y Belgrano, que disputarán la otra semifinal.

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¿Qué dijo el 'jefe' de River Plate de Juan Fernando Quintero?

En ese orden de ideas, el timonel del conjunto de Nuñez dedicó frases de enaltecimiento hacia el fútbol de Quintero Paniagua.

"'Juanfer' tiene una cabeza diferente", expresó de entrada Coudet en rueda de prensa cuando le consultaron por el talenso mediocampista 'cafetero'.

Juan Fernando Quintero

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A renglón seguido, el 'Chacho' complemento que "es importante para nosotros. Es imposible que a alguien no le guste cómo juega Quintero".

Por último, Coudet sostuvo que desde su posición tratan de buscar la mejor versiones de sus dirigidos.

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"Los entrenadores siempre creemos que podemos jugar mejor. Trataremos de buscar mejores versiones siempre. A pesar del cansancio, sostuvimos un ritmo alto, recuperamos mucho y bien. Todos los rivales son diferentes y cada partido hay que prepararlo de manera distinta. Hay que ver los que mejor están", concluyó el DT de River Plate.

Así se presentó el partido entre River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Gimnasia, que venía de ganar sus últimos siete partidos, estuvo a punto de sorprender en los primeros minutos, con un derechazo de Marcelo Torres que exigió la estirada del arquero Santiago Beltrán, pero esa sería la única llegada clara del 'Lobo' en la primera parte.

A diferencia de lo sucedido con San Lorenzo, esta vez el 'millonario' mostró un protagonismo más consolidado, y antes de la media hora se puso en ventaja con una gran jugada, en la que Colidio desbordó con un lujoso sombrero sobre un rival y asistió a Sebastián Driussi (26'), que sentenció con un zurdazo al ángulo.

Mejoró un poco Gimnasia en la segunda parte, más decidido a discutirle la posesión a River Plate, y estuvo cerca del empate en un cabezazo de Conti que Beltrán sacó con una gran volada, y en este contexto el 'Chacho' Coudet movió el banco de suplentes.

Pero River empezó a liquidar el partido con una gran acción individual de Lucas Martínez Quarta (65'), que se fue por el centro, combinó con Joaquín Freitas y definió con un cabezazo sobre la tardía salida del arquero Insfran.

River Plate clasificó a las semifinales en el fútbol de Argentina.

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El segundo tanto relajó al local, que le cedió la iniciativa en los últimos minutos al 'lobo', que estuvo cerca del descuento, pero no pudo con la seguridad del joven Beltrán, una de las figuras del Millonario en lo que va de la temporada.

"Estamos contentos por la victoria, por cómo la conseguimos, jugamos muy bien. Desde que llegó, Coudet me dio mucha confianza y trato de responderle. Hoy (miércoles) hicimos mucho de lo que nos pide el DT. Rosario Central es un rival muy duro, pero vamos a jugar en nuestra cancha, y nos sentimos fuertes", dijo Facundo Colidio, otro destacado en River.

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El 'Millonario', que busca su primer título desde la Supercopa Argentina 2023, se cruzará el sábado con Rosario Central, en un encuentro que se jugará en el Monumental, ya que el equipo de la banda roja toma la localía por su mejor ubicación en la tabla de posiciones.

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