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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Curiosa respuesta de DT de Minnesota al hablar de James Rodríguez y su presencia en Mundial 2026

Curiosa respuesta de DT de Minnesota al hablar de James Rodríguez y su presencia en Mundial 2026

El director técnico de Minnesota United, Cameron Knowles, habló en rueda de prensa sobre el colombiano James Rodríguez, quien jugó su último partido con el club de la MLS.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de may, 2026
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James Rodríguez volvió a jugar con Minnesota United.

La historia de James Rodríguez con el Minnesota United de la MLS llegó a su fin este miércoles 13 de mayo en la derrota 0-1 con Colorado Rapids. El volante fue titular, jugó 67 minutos y estrelló una pelota en el travesaño para despedirse de los 'loons' antes de unirse a la concentración de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Más allá de lo que mostró en la cancha, su estadía se cerró con unas particulares declaraciones de su entrenador.

Según reveló el periodista Andy Greder, la rueda de prensa concluyó con una insólita respuesta. "Además de responder preguntas sobre la derrota en Colorado después del partido del miércoles, el entrenador principal de Minnesota United, Cameron Knowles, fue invitado a hablar sobre James Rodríguez y Michael Boxall, cada uno dirigiéndose a la Copa del Mundo. 'Estamos esperando la final de Nueva Zelanda-Colombia', bromeó el DT", contó el comunicador.

Knowlees y James han mostrado una buena relación pese a los pocos minutos y la prioridad que le dio el estratega a otros jugadores. De hecho, compañeros siempre han manifestado que el cucuteño siempre ha tenido la mejor actitud pese a no poder brillar de la manera que quisiera durante los encuentros. Lo cierto es que se marcha con un acumulado de minutos que apenas equivalen a tres partidos, y con un aporte de dos asistencias y ningún gol.

James Rodríguez en Minnesota United vs. Austin.

Así fue Minnesota Unites 0-1 Colorado Rapids

Minnesota United dejó escapar puntos en un partido en el que dominó gran parte del juego frente a Colorado Rapids, pero terminó cayendo por la mínima diferencia. Desde el inicio, el encuentro fue intenso y muy físico, con varias faltas y presión constante de los locales, que lograron encerrar a su rival en su propio campo durante varios minutos. Sin embargo, cuando mejor jugaban los Loons, una desconcentración defensiva permitió que Rafael Navarro marcara para Colorado en el minuto 26.

Tras el gol, James Rodríguez asumió el protagonismo del partido. El colombiano comenzó a aparecer entre líneas, pidió constantemente el balón y dirigió el juego ofensivo de Minnesota con su visión y precisión habitual. Gracias a sus movimientos y distribución, el equipo generó varias llegadas peligrosas por las bandas, especialmente por la izquierda.

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En la segunda parte, Minnesota mantuvo la presión y estuvo cerca del empate, incluso con un gol anulado por fuera de juego. James también estuvo muy cerca de marcar, luego de estrellar un remate en el poste al minuto 29. Aunque no fue su actuación más brillante desde su llegada al club, volvió a dejar destellos de su calidad y manejo del ritmo del partido antes de unirse a la Selección Colombia.

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