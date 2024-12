Arne Slot tiene cautela con Yaser Asprilla y compañía; se viene Girona vs Liverpool

El entrenador del Liverpool, Arne Slot , ha destacado este lunes, en la rueda de prensa previa al partido contra al Girona en la Liga de Campeones, que la temporada pasada el equipo catalán estuvo "muy cerca de ser el Leicester", porque compitió por el título de LaLiga, y ha señalado la "excelente gestión" de Míchel Sánchez.

También ha reivindicado que este curso el equipo está "mejorando más allá de lo que pueda parecer por los resultados" y que en la Champions ha tenido "mala suerte" y ha estado "muy bien" en todos los partidos excepto la derrota ante el PSV (4-0), por lo que sus jugadores deberán estar "al más alto nivel" en Montilivi.

Slot ha destacado la "idea futbolística" del Girona y ha admitido que le resulta "muy interesante" la posición "tan libre" de los laterales de Míchel, "algo que no se veía tan a menudo en el fútbol y que ahora ya se ve en otros equipos". Ha asegurado que el rival tiene "muchos jugadores buenos", pero se ha quedado con Daley Blind, por su rendimiento y porque también es neerlandés.

El técnico del Liverpool, líder de la Liga de Campeones con pleno de triunfos y también en la Premier League, ha afirmado que parece que será "bastante útil" acabar entre los ocho primeros clasificados de la fase liga de la Champions, para ahorrarse una ronda intermedia. El equipo necesita "otra victoria" para sellar la clasificación y Montilivi es "la primera opción" para conseguirla, ha apostillado.

Slot también ha explicado que "no hay razón" para hacer rotaciones, porque el Liverpool no jugó el derbi del sábado contra el Everton al aplazarse por una tormenta y "todos los jugadores están en forma", así que alineará "un once muy potente" ante el Girona.

Girona vs Liverpool, hora y dónde ver EN VIVO el partido de Champions League:

Fecha: martes 10 de diciembre de 2024

Hora: 12:45 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Montilivi

Transmisión: ESPN y Disney Plus