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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el gol de Jhon Córdoba en Krasnodar vs Orenburg; gran remate de fuera del área

Así fue el gol de Jhon Córdoba en Krasnodar vs Orenburg; gran remate de fuera del área

El delantero de la Selección Colombia y el Krasnodar, Jhon Córdoba, marcó un golazo este domingo en la Liga de Rusia, con una definición impecable.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de may, 2026
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Jhon Córdoba Krasnodar

Krasnodar venció al Orenburg por una marcador de 3-0, y el delantero colombiano Jhon Córdoba se reportó con uno de los goles del compromiso.

Al minuto 63, Joao Batxi lideró la ofensiva y en el momento preciso se la dejó servida al chocoano, quien venía corriendo por el otro costado y quedó de frente arco.

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Jhon Córdoba controló la pelota y remató de forma impecable y con potencia, al primer palo, venciendo al arquero del Orenburg, para el 2-0 parcial en el marcador.

Además, el delantero colombiano dio la asistencia del tercer y definitivo tanto del encuentro, al minuto 88, para la anotación de Eduard Sperstsyan.

Así fue el gol de Jhon Córdoba en Krasnodar vs Orenburg, en Liga de Rusia:

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