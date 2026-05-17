Así fue el gol de Jhon Córdoba en Krasnodar vs Orenburg; gran remate de fuera del área

Krasnodar venció al Orenburg por una marcador de 3-0, y el delantero colombiano Jhon Córdoba se reportó con uno de los goles del compromiso.

Al minuto 63, Joao Batxi lideró la ofensiva y en el momento preciso se la dejó servida al chocoano, quien venía corriendo por el otro costado y quedó de frente arco.

Jhon Córdoba controló la pelota y remató de forma impecable y con potencia, al primer palo, venciendo al arquero del Orenburg, para el 2-0 parcial en el marcador.

Además, el delantero colombiano dio la asistencia del tercer y definitivo tanto del encuentro, al minuto 88, para la anotación de Eduard Sperstsyan.



Así fue el gol de Jhon Córdoba en Krasnodar vs Orenburg, en Liga de Rusia:

Krasnodar 2-0 Orenburg - Cordoba pic.twitter.com/DWq1nsk2a6 — RPL Sky (@RPLNews_eng) May 17, 2026