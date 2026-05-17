"Mi Giro de Italia se ha terminado; nunca me imaginé estar acá, no sé qué puedo hacer"

El ciclista portugués, Afonso Eulálio (Bahrain), reconoció que su "Giro está terminado", después de la novena etapa del Giro de Italia, disputada entre Cervia y Corno alle Scale, en la que consiguió mantener el maillot rosa un día más.

"Es perfecto para mí, mi Giro está terminado. Es perfecto llegar al día de descanso con el maillot rosa. Ahora a descansar y veremos en la contrarreloj", apuntó.

El portugués fue quinto en la subida a Corno alle Scale, a pesar de que había declarado en jornadas anteriores que las subidas largas no eran su fuerte. "Al final es una cima que no es tan pronunciada, he intentado guardar tanto como podía, ir en la parte de atrás, y al final lo he dado todo. El Blockhaus fue cerca del día que fui en la fuga, una etapa de 200 kilómetros, larga y dura. Me he sentido cada vez mejor", explicó.

Eulálio confesó que no sabe dónde están sus límites en este Giro: "No sé, nunca he imaginado en llegar al top cinco en la clasificación general, en el grupo de los favoritos. Es de locos para mí, no sé qué puedo hacer".



"Quiero disfrutar el día con el equipo, sin estrés. Necesitamos preparar la contrarreloj. Hoy es hoy, quedan dos semanas muy duras. Es mejor ir día a día y ver qué podemos hacer", terminó.