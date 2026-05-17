Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 9

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) se impuso en solitario en la etapa 9 del Giro de Italia 2026, disputada entre Cervia y Corno alle Scale, después de dejar atrás a Felix Gall (Decathlon) en la subida final.

El tercero en la meta fue el gregario del danés, Davide Piganzoli. A pesar del esfuerzo de Vingegaard, el líder Afonso Eulálio (Bahrain) demostró tener buenas piernas en Corno alle Scale y entró en quinta posición, a 41 segundos, por lo que conserva un día más el 'maillot rosa'.

La proximidad de la jornada de descanso parecía invitar a movimiento en el pelotón desde el principio, si bien con la amenaza de la subida a Corno alle Scale (de primera categoría, 10,8 kilómetros al 6,1 % de pendiente media) con la que terminaría la etapa.

Después de algunos intentos tímidos de formar la escapada, se consolidó una fuga de ocho corredores con doble presencia de Movistar Team, con Lorenzo Milesi y Einer Rubio, además de Jonas Geens (Alpecin), Martin Marcellusi (Bardiani), Tim Naberman (Picnic), Mattia Bais (Polti), Sakarias Koller Loland (Uno-X) y Davide Ballerini (Astana).



El pelotón consintió que los escapados se alejaran por el tramo llano, teniendo en cuenta que Milesi y Rubio, los mejor colocados de la general, estaban a más de 24 minutos del líder. Pronto cogieron una distancia en torno a los 2:30 minutos.

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A falta de cerca de 75 kilómetros para la meta, un muy activo Giulio Ciccone (Lidl-Trek) saltó desde el pelotón, y Diego Ulissi (Astana) y Toon Aerts (Lotto Intermarché) se unieron a su rueda. Quince kilómetros más adelante, antes del esprint intermedio, lograron engancharse a los ocho de cabeza.

Todo iba a cambiar en el tramo final de la carrera, con la subida encadenada a Querciola y Corno alle Scale. En cuanto la carretera picó hacia arriba, se quedaron solos en la parte delantera Ciccone, Toon Aerts, Milesi, Einer Rubio y Diego Ulissi, manteniendo dos minutos de ventaja respecto al pelotón.

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Ciccone atacó en la llegada al kilómetro Red Bull, el esprint bonificado, pero el colombiano Einer Rubio, especialista escalador, se pegó a su rueda y se llevó el máximo de segundos. Juntos empezaron también el ascenso a Corno alle Scale, pero el italiano cogió unos segundos de ventaja sobre Rubio a falta de seis kilómetros para el final y se marchó en solitario.

A falta de menos de dos kilómetros, Ciccone fue atrapado y adelantado por Felix Gall (Decathlon) y Jonas Vingegaard (Visma), los que venían más fuertes del pelotón. El danés, en el tramo más duro de la subida, dejó atrás a su compañero de ataque y dio un golpe sobre la mesa para sumar su segunda victoria en este Giro, de nuevo en la montaña.



Así quedó la clasificación general del Giro de Italia 2026: etapa 9

1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 38h 49' 44''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 2' 24''

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 59''

4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 32''

5. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 4' 43''

6. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 5' 00''

7. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 5' 01''

8. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 5' 03''

9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 5' 15''

10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 5' 20''

11. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 6' 02''

12. Jan Hirt (NSN Cycling Team) - a 6' 11''

13. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 6' 11''

14. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 6' 15''

15. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 6' 49''

16. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 7' 03''

17. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 7' 37''

18. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 8' 24''

19. Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) - a 8' 27''

20. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 8' 29''

21. David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 8' 42''

22. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) - a 8' 48''

23. Jefferson Alexander Cepeda (EF Education - EasyPost) - a 9' 22''

24. Harold Martín López (XDS Astana Team) - a 9' 35''

25. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 9' 54''

26. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team) - a 10' 03''

27. Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 13' 08''

28. Enric Mas (Movistar Team) - a 13' 42''

29. Josh Kench (Groupama - FDJ United) - a 14' 57''

30. Wout Poels (Unibet Rose Rockets) - a 16' 09''

31. Juan Pedro López (Movistar Team) - a 16' 43''

32. Koen Bouwman (Team Jayco AlUla) - a 17' 05''

33. Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) - a 18' 15''

34. Giovanni Aleotti (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 18' 28''

35. Filippo Zana (Soudal Quick-Step) - a 24' 14''

36. Einer Rubio (Movistar Team) - a 25' 46''