Neymar y la insólita razón por la que salió sustituido, por error del árbitro, en partido con Santos

Santos perdió 0-3 con el Coritiba en el Brasileirao, este domingo, y Neymar fue protagonista de una insólita acción por un error del cuarto árbitro del partido, quien lo sustituyó, aunque el astro no era el que iba a salir.

Al minuto 64, entró Robinho Júnior quien entraría por Gonzalo Escobar, pero mientras se iba a dar este cambio, 'Ney' estaba siendo atendido por una molestia, y el juez levantó el cartel con el número 10 y terminó sacándolo por error.

Por supuesto, llegó la furia del cuerpo técnico del Santos y de Neymar, quien tomó el papel que habían dado al cuarto árbitro, donde se veía que decía el número 31, y no el del capitán del elenco paulista. Esta imagen es viral en redes sociales.

De hecho, el club brasileño lo informó en redes sociales de la siguiente manera: "El cuarto árbitro erró la sustitución. Información confirmada por la cobertura televisiva y por el propio papel utilizado por el arbitraje durante el cambio. Un error inexplicable que no fue corregido".



Así fue el insólito error por el que salió Neymar en Santos vs Coritiba:

Que loucura! Neymar acaba substituído após o quarto árbitro errar a placa. O camisa 10 mostrou o papel de substituição com o número correto, que seria de Escobar, camisa 31. #Brasileirão pic.twitter.com/j6DUXh3pWf — ge (@geglobo) May 17, 2026