Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Jonas Vingegaard tiene claro quién es su rival a vencer en el Giro de Italia; "está muy fuerte"

Jonas Vingegaard tiene claro quién es su rival a vencer en el Giro de Italia; "está muy fuerte"

Terminada la novena etapa de la 'corsa rosa', el líder del Visma Lease a Bike, Jonas Vingegaard, fue claro sobre el ciclista que le puede complicar su título.

Por: EFE
Actualizado: 17 de may, 2026
Comparta en:
Jonas Vingegaard, ciclista danés, líder del Team Visma Lease a Bike y favorito a ganar el Giro de Italia 2026

El ciclista danés, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), explicó que el plan de su equipo para este domingo era "estar un poco a la defensiva", después de imponerse en la novena etapa del Giro de Italia, disputada entre Cervia y Corno alle Scale.

"Queríamos estar un poco a la defensiva, hemos perdido a un hombre en la carrera y gastamos mucha energía en el Blockhaus, era una etapa muy dura. El Decathlon ha estado empujando todo el día, y en la última subida queríamos nosotros apretar, porque creíamos que era mejor para mí. La fuga estaba al alcance y estoy contento de que he llegado a la victoria", resumió.

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, fue protagonista en la etapa 9 del Giro de Italia 2026
Ciclismo

Einer Rubio se lució en la etapa 9 del Giro de Italia 2026; protagonista desde el inicio

Es la segunda victoria del danés en este Giro, ambas en las etapas más montañosas hasta la fecha. Además, es la número cincuenta de su carrera como profesional. Se mostró orgulloso de ello: "Cincuenta victorias son muchas para mí. Es algo de lo que estoy muy feliz, y de ganar la segunda etapa en el Giro, es algo especial. Ha sido un buen día para nosotros".

Además, el Visma pudo celebrar el tercer puesto de Davide Piganzoli, para el que el danés tuvo buenas palabras: "Hoy Davide ha mostrado que es muy fuerte, buen corredor. Estoy muy impresionado de su tercera plaza, de cómo lo está haciendo. Buen tipo en la bicicleta y fuera, encaja muy bien en el equipo".

Vingegaard tuvo que dejar atrás a Felix Gall (Decathlon), que llegó junto a él a los kilómetros finales y terminó segundo la etapa. No le sorprendió: "Estaban tirando todo el día, así que esperaba un ataque de él. Estoy contento de haberle podido seguir, atacarle y llevarme la victoria".

Publicidad

"Hoy hemos cogido otro minuto a Jai Hindley, eso es obviamente bueno. Los Red Bull han perdido tiempo, ha sido un buen día. Felix [Gall] ha mostrado que está muy fuerte", añadió, sobre sus rivales por la general.

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) celebra su victoria en la etapa 9 del Giro de Italia 2026

Buena parte de las opciones de Vingegaard de disfrutar de la 'maglia rosa' pasan por la contrarreloj del próximo martes, de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa, ideal para especialistas por sus largas rectas y su escasa elevación acumulada.

Publicidad

Preguntado por si le recordaba a la etapa contra el crono del Tour de Francia de 2022, también de más de 40 kilómetros, destacó las diferencias: "Creo que es muy diferente a la contrarreloj del Tour de 2022, porque era más de colinas, arriba y abajo, pero esta del martes es llana, sin muchas curvas. Va a ser diferente. Voy a hacer todo lo posible para hacer el mejor tiempo".

Además, hizo referencia a sus posibilidades de ganar el Giro con suficiente ventaja para ahorrar energías para el Tour: "De momento me lo tomo día a día. La próxima etapa es la contrarreloj, veremos qué tal se me da y cómo se les da a los otros. Voy a dar lo mejor de mí y, si en algún momento tengo un gran, gran margen, podré pensar en el Tour, pero en mi opinión hay que pensar al día en el Giro".

Afonso Eulálio, portador de la 'maglia rosa' como líder de la clasificación general del Giro de Italia 2026
Ciclismo

"Mi Giro de Italia se ha terminado; nunca me imaginé estar acá, no sé qué puedo hacer"

Einer Rubio (Movistar Team) estuvo en la fuga de la etapa 9 del Giro de Italia 2026
Ciclismo

Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 9

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en medio de la etapa 9 del Giro de Italia 2026
Ciclismo

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 9?

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Giro de Italia

Jonas Vingegaard

Publicidad

Publicidad

Publicidad