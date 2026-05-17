Así fue la asistencia de Daniel Muñoz en Crystal Palace vs Brentford, por Premier League

Crystal Palace jugó su penúltimo partido de la temporada de Premier League, este domingo, visitando al Brentford, en un encuentro en el que el lateral derecho colombiano Daniel Muñoz fue titular y dio una asistencia.

Cuando el duelo iba empatado 1-1, al minuto 52 el antioqueño se metió dentro del área y antes de perder la posesión logró darle el pase a Adam Wharton, quien estaba afuera del área.

El mediocampista del Crystal Palace sacó un remate rápido que sorprendió al arquero del Brentford, para poner el 1-2 en el marcador, con la asistencia de Daniel Muñoz.

Acá la asistencia de Daniel Muñoz en Brentford vs Crystal Palace:



🚨 PREMIER LEAGUE! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



ADAM WHARTON HUNTS KELLEHER! 😳



Brentford 1-2 Crystal Palace



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