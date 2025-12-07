América de Cali vs. Atlético Nacional, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay II-2025

El fútbol profesional colombiano está llegando a su recta final y este lunes se definirá el segundo finalista de la Liga BetPlay II-2025. Junior y Atlético Nacional son los dos clubes con opciones de conseguir ese anhelado cupo, eso sí, cada uno con panoramas diferentes. Los 'verdolagas' visitarán al América en el Pascual Guerrero, en Cali, con el único objetivo de ganar y esperar que los 'tiburones' pierdan con Independiente Medellín por una buena diferencia de gol.



¿Cómo llega América de Cali?

Los 'escarlatas' cayeron en la quinta jornada 2-1 en su visita al Junior y dilapidaron sus opciones de jugar la final. América sorprendió en Barranquilla con un gol de Josen Escobar a los 68 minutos, sin embargo, el 'tiburón' despertó y realizó una épica remontada. Primero, al 73', Jermein Peña puso la igualdad, y sobre el final, al 87', Didier Moreno anotó el tanto de la victoria y puso a celebrar a todos los hinchas 'curramberos' en el Metropolitano.



¿Cómo llega Atlético Nacional?

El 'verdolaga' viene de vencer a Independiente Medellín en el clásico paisa. Los dirigidos por Diego Arias impusieron condiciones desde el inicio con una propuesta ofensiva liderada por Rengifo, Morelos y Marlos Moreno, sostenida por Uribe y Campuzano. Al minuto 25, una secuencia colectiva entre Román, Campuzano e Hinestroza terminó en el 1-0 que definió Rengifo. En el segundo tiempo, el equipo mantuvo la intensidad y Morelos amplió la ventaja al 54 tras recuperar el balón y definir ante Aguerre. Con el 2-0, Nacional controló el partido mediante presión alta y circulación precisa. En el cierre, DIM descontó 90+3 con penal de Fydriszewski, dejando el marcador final 2-1.

Atlético Nacional e Independiente Medellín juegan por la fecha 5 del grupo A de la Liga BetPlay II-2025 Archivo de Colprensa

Hora y dónde ver América de Cali vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay II-2025

Fecha: lunes 8 de diciembre.

Hora: 5:15 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Pascual Guerrero, en Cali (Valle del Cauca).

Transmisión: televisión cerrada.