Miguel Borja ya tendría nuevo equipo, tras salir de River; será compañero de otros dos colombianos

El 2025, está llegando a su fin, y por eso los rumores en el fútbol comienzan a florecer respecto al mercado de fichajes. Los jugadores colombianos son de lo más apetecidos, y hay un delantero que acaba de salir de un grande de Argentina, y ya tendría todo acordado con un nuevo Club

Se trata de Miguel Borja, quien recientemente se despidió de River Plate, luego de una irregular campaña, tanto a nivel individual como colectivo. Su bajo nivel no se salvó de las fuertes críticas de la hinchada del 'millonario', y era una de las salidas casi aseguradas al finalizar este año.

En las últimas horas, la prensa mexicana, confirmó que el nacido en Tierralta, Córdoba, tiene todo muy adelantado con un con conjunto de la Liga MX.

"Miguel Borja será nuevo jugador de Cruz Azul. AS México pudo saber que la Máquina cerró la contratación del delantero colombiano. La directiva celeste le ganó el fichaje a Pumas, quien también buscaba firmar el ariete que viene procedente de River Plate", dijo el mencionado portal periodístico.



Miguel Borja, delantero colombiano, se disculpa con la hinchada de River Plate por un gol errado AFP

Y es que el 'cafetero' fue muy peliado por ambas escuadras, pero solo una logró el cometido. "Cruz Azul y Pumas eran los principales equipos de la Liga MX que buscaron los servicios de Miguel Borja. Antonio Sancho, nuevo vicepresidente de Pumas, llegó con la misión de cerrar el fichaje de Borja. Sin embargo, la directiva de Cruz Azul le ganó la partida al quedarse con el futbolista con un amplio recorrido en el fútbol sudamericano", agregó el medio. De esta manera, se convertiría en el tercer colombiano en el conjunto cementero, que ya cuenta con Kevin Mier y Willer Ditta.

Borja llegó en el 2022 a River Plate y rápidamente sorprendió con su capacidad goleadora. Hasta el 2024 tuvo números rimbombantes, pero en 2025 todo se vino abajo junto al pobre rendimiento de todo el equipo. Finalmente se marchó del 'millonario' con 62 goles y 10 asistencias en 159 encuentros. Además, ganó una Liga, un Trofeo de Campeones y una Supercopa de Argentina.



¿En qué equipos ha jugado Miguel Borja?

Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, Cortuluá FC, La Equidad, AS Livorno de Italia, Club Olimpo de Argentina, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, SE Palmeiras de Brasil, Junior de Barranquilla, Grêmio de Brasil y River Plate de Argentina.