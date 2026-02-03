Técnico del Betis, feliz por el rendimiento de Nelson Deossa; "tiene mucha potencia, mucha llegada"

Nelson Deossa tiene encantados a todos en el Betis. El volante poco a poco se ha convertido en pieza clave del equipo español, y el pasado fin de semana lo ratificó con un muy buen juego contra Valencia, que culminó con una victoria 2-1 a favor de su equipo.

El colombiano cumplió un papel clave en el gol del triunfo del Betis. En una corrida, luchó el balón hasta el final y logró hacer un pase atrás para que su compañero Pablo Fornals aprovechara y vulnerara el arco del conjunto 'ché'. Por esa actuación, el técnico Manuel Pellegrini alabó a Deossa en la rueda de prensa posterior al juego. "Es un volante de ida y vuelta que tiene mucha potencia, mucha llegada. A la medida que se vaya acostumbrando a los lugares que tiene que hacer las corridas, los mano a mano, dónde tiene que tocar, irá mejorando su rendimiento porque tiene muchas condiciones".

Luego, el DT mencionó que el nacido en Marmato (Caldas) no se sintió cómodo en el primer tiempo jugando de mediocentro ofensivo, pero en el segundo, con la entrada de Fornals, logró desplazarse por el campo con mayor soltura consiguiendo mejorar el ataque de su club. "En el primer tiempo quizás tuvimos muy poco fútbol, se sintió un poco incómodo más adelantado. En el segundo tiempo con la entrada de Pablo, la llegada de él (Deossa) desde la segunda línea mejoramos bastante", agregó.



Nelson Deossa, jugador colombiano al servicio del Real Betis AFP

En lo que va de la temporada, Deossa acumula 21 juegos con la camiseta del Betis, 13 como titular, demostrando que cada vez gana más consideración de su entrenador para hacer parte del once inicialista. Además, acumula 1.168 minutos en cancha con un registro de una asistencia y cuatro tarjetas amarillas. El exMonterrey, quien no pudo iniciar la temporada de la mejor manera tras sufrir una lesión, ya está dejando ver que cumple con lo que pide su entrenador, teniendo unas estadísticas de precisión en el pase bastante altas, que lo ponen como uno de los jugadores con mejor pie del club de Heliópolis.

Por ahora, el mediocampista se prepara para enfrentar este jueves al Atlético de Madrid en duelo por los cuartos de final de la Copa del Rey, que se realizará en el estadio Benito Villamarín y en el cual podría regresar Juan Camilo 'Cucho' Hernández tras superar una lesión. Posteriormente, el próximo domingo volverá a verse las caras contra los 'colchoneros' pero esta vez en condición de visitante.