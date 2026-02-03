Luis Muriel, con la mira puesta en la Libertadores; "en Junior vamos a darlo todo para buscarla"

Luis Muriel ya se estrenó en las redes con la camiseta del Junior. El delantero anotó un golazo de tiro libre en el duelo entre Deportivo Pereira y el 'tiburón' por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-I, dejando ver que su calidad sigue intacta a pesar del paso de los años. El atlanticense, fichaje más importante del vigente campeón de Colombia en este mercado de fichajes, se mostró muy emocionado por su debut goleador y también se refirió a las aspiraciones que tiene con su club en la Copa Libertadores.

En la rueda de prensa posterior al juego, Muriel afirmó: "Cuando te pones esta camiseta estás casi que obligado a ir a buscarlo todo, a pelear por todo lo que juegues, desde el partido amistoso contra Real Tapita, como decimos coloquialmente, hasta el partido más importante de Copa Libertadores. Este equipo quedó campeón el 16 de diciembre y ya el primer partido te estaban exigiendo una victoria, aquí no hay de otra sino ir a ganarlo todo".

Posteriormente, habló del torneo más importante del continente, el cual es el principal objetivo de la dirigencia juniorista en este año. "Yo, conociendo bien el mundo Junior, conociendo Barranquilla, al hincha juniorista, sé que quiere ir a buscar la gloria eterna. Y nosotros estamos preparándonos para eso, para ir a buscarlo todo en esta Copa Libertadores, para pelear. Sabemos que no es fácil, pero vamos a darlo todo para buscarla".

Luis Fernando Muriel, jugador de Junior de Barranquilla Twitter de Junior de Barranquilla

Publicidad

Además, dejó ver toda su felicidad por anotar su primer tanto con el 'rojiblanco' y por lograr el triunfo frente al 'matecaña'. "Bien, contento, de verdad que estoy muy, muy contento por el gol y sobre todo por la victoria. De a poco me voy sintiendo mejor, ya el partido anterior fue bastante bueno, ya hoy la condición física es diferente, me estoy sintiendo mucho mejor dentro del campo y hace que de pronto las cosas se me faciliten un poco más. Contento, contento de que el equipo consiguió la victoria, que eso es bueno, como decía el profe, siempre es mejor cuando uno corrige, cuando uno entrena ganando, que cuando las cosas están un poco complicadas. Entonces para mí es motivo de alegría que el equipo haya ganado sobre todo y de marcar ese primer gol", mencionó el jugador de 34 años.

Finalmente, se refirió a cómo ha avanzado su puesta a punto con el Junior, tras no jugar desde octubre del 2025. "Hoy tuve la oportunidad de marcar y eso es bueno para mí, la motivación necesaria para este proceso, que de verdad que es fuerte porque hacerlo en competencia es diferente a de pronto hacerlo en una pretemporada un poco más tranquilo".