"Ir al Mundial 2026 es uno de mis objetivos, aunque este año no he ido a la selección"

Bryan Zaragoza, flamante fichaje del Roma, aseguró este martes que su principal objetivo este año es acudir al próximo Mundial 2026 con la selección española.

"El año pasado participé bastante en la selección a pesar de las lesiones que tuve. Este año no he tenido la oportunidad todavía pero creo que va a llegar pronto. Mi objetivo, uno de ellos, es ir al Mundial", declaró en su primera entrevista con el canal del club 'giallorosso'.

Zaragoza llegó al Roma en el último día de mercado, después de interrumpir su cesión en el Celta de Vigo y procedente del Bayern de Múnich. Ni él mismo se esperaba su fichaje.

"La oportunidad de jugar en el Roma apareció de la noche a la mañana. De un día par a otro. Me comentaron que era una opción y no dudé ni un segundo. Quería venir a jugar aquí. Agradezco a todos, al club, a Massara (director deportivo) y a Gasperini (entrenador) por la oportunidad", dijo.



He jugado en la Liga y la Bundesliga. No tenía pensado venir a la Serie A, pero así ha surgido. Muchas ganas de conocer esta liga de grandes jugadores y equipos. Es una liga complicada pero vamos a por ello", añadió.

El internacional español dejó clara su intención de dejar huella en la capital italiana: "Vengo con expectativas altas. Quiero ser importante. Quiero ganar títulos. Y espero que el año que viene podamos estar en 'Champions'. Siempre he sido un apasionado del regate, del fútbol callejero. Es una de mis grandes virtudes".

Ya en su primer día, coincidió con el argentino Paulo Dybala en la ciudad deportiva, la gran estrella del equipo: "Al llegar me encontré a Dybala y hablé con él. Es un gran jugador y poder compartir vestuario me gusto mucho".

El próximo 9 de febrero, el Roma juega en casa ante el Cagliari. Podría ser el debut de Zaragoza, que ya estuvo en el Estadio Olímpico como jugador del Bayern, en la derrota ante el Lazio en Liga de Campeones en 2024.

"Jugué contra el Lazio. Pero no es lo mismo con el Roma. Quiero ver el estadio lleno de gente del Roma, con pasión. Lo que más desearía es debutar con victoria. Si marco ya... lo cuadramos todo", finalizó.