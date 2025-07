Asombro por “triste confesión de jugador colombiano de excelsa calidad… no lo sigan”

Los jugadores colombianos suelen hacer todo lo posible por dejar el nombre del país en lo más alto, con algunas excepciones de quienes terminan haciendo todo lo contrario con su comportamiento y sus declaraciones.

En ese sentido, los ‘cafeteros’ dejan huella y marcan diferencia, la mayoría de las veces para bien, cuando cruzan las fronteras y se desempeñan en el balompié internacional.

De hecho, prácticamente todos los integrantes de la línea titular de la Selección Colombia tienen grandes carreras en diferentes ligas del mundo, en las que se suelen destacar adentro y afuera de la cancha.

Y entre los casos que sorprenden de entrada está el volante ofensivo Duván Vergara, que acaba de pasar del América de Cali a Racing de Argentina, donde fue recibido de la mejor manera, pues se espera mucho de él debido a su rendimiento en el cuadro ‘escarlata’.

Sin embargo, tuvo una particular salida durante una entrevista que dio en el sur del continente y en la que se presentó como jugador, pues sus palabras causaron revuelo, principalmente en territorio colombiano.



Asombro por confesión de Duván Vergara en Racing de Argentina

El extremo de 28 años de edad manifestó en la nota periodística que no le gustaba ver en televisión su propio deporte: “No miro fútbol, me gusta cuando estoy en la cancha, pero no me gusta verlo. Lo veo cuando tengo algún amigo jugando, pero no soy el que va a buscar un canal para poner un partido”.

Al respecto, hubo un estricto análisis del periodista Javier Hernández Bonnet, que en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, lamentó lo dicho por el cordobés.

“Todo muy bien, menos esa confesión que no ve fútbol. Esa parte no la concibo porque ver fútbol es parte de la obligación de quien vive del fútbol. Usted tiene que saber las características de los rivales para sacar ventajas, hace parte del trabajo. Esa parte no la entiendo”, manifestó en principio.

Y añadió: “Es una triste confesión de un jugador que tiene una excelsa calidad porque no vamos a discutir las condiciones de Duván Vergara”.

Por último, el comentarista señaló que esto es algo que no deberían hacer las nuevas generaciones: “Esperemos que el ejemplo de Duván no lo sigan los futuros futbolistas, ese ejemplo en particular”.

Entre tanto, Vergara se alista para estrenarse con Racing, club que tendrá su primer partido del segundo semestre de 2025 el sábado 12 de julio como local frente a Barracas Central en cumplimiento de la primera fecha de la Liga de Argentina.